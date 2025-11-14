“รมว.อรรถกร” เผยชลบุรีไม่มีปัญหาจัดกีฬาซีเกมส์ ยืนยันทุกสนามใน 3 เมืองเสร็จทันเวลา

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำรวจความพร้อมของจังหวัดชลบุรี มั่นใจจัดได้อย่างมีมาตรฐาน ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ยืนยันกับผู้แทนทุกชาติ สนามแข่งขันใน 3 เมืองหลักไร้ปัญหา ปรับปรุงได้ทันเวลาแน่นอน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยและทดสอบสนามแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมก่อนที่จังหวัดชลบุรี จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา ในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ได้เดินทางไปติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือใบที่ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ และโอเชียนมารีน่ายอร์ชคลับ นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จากนั้นไปสำรวจความพร้อมของสนามแข่งขันฟุตบอลหญิง ที่ชลบุรี สเตเดียม อำเภอเมืองชลบุรี, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งจะใช้จัดการแข่งขันฟลอร์บอล, ฟุตบอลหญิง และฮอกกี้กลางแจ้ง และโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะใช้จัดการแข่งขัน เทคบอล และยกน้ำหนัก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ศูนย์สมุทรกีฬาที่ใช้จัดแข่งขันเรือใบมีความพร้อม โดยมีการแข่งขันปรีซีเกมส์ เป็นการทดสอบระบบและได้ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับซีเกมส์ เช่นเดียวกับ โอเชยนมารีน่ายอร์ชคลับ และจากการที่ได้พูดคุยกับนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ และคณะทำงานแล้ว มีความมั่นใจว่าเรามีความพร้อมที่จะจัดได้ตามมาตรฐานสากล
“กีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบด้วย ซึ่งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพและเป็นนักกีฬาลำดับต้น ๆ ของประเทศ เราทุกคนจะติดตามเชียร์พระองค์ท่าน ในฐานะที่ทรงเป็นนักกีฬาระดับโลก ด้วยความภาคภูมิใจ”
นายอรรถกร กล่าวอีกว่า จังหวัดชลบุรีไม่มีอะไรที่น่ากังวล สามารถจัดการแข่งขันได้ดีแน่นอน จึงอยากให้แฟนกีฬามาเชียร์กันให้มาก ๆ เพราะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ เชื่อว่าในช่วงซีเกมส์จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีจำนวนมาก รวมทั้งที่จังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานครด้วย
สำหรับจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยรับหน้าที่จัดแข่งขัน 17 กีฬา และ 1 กีฬาสาธิต โดยส่วนใหญ่15 ชนิดกีฬาจัดอยู่ในพัทยาและหาดจอมเทียน และยังมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี, โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และศูนย์ฝึกกีฬาภาคตะวันออกร่วมจัดการแข่งขันด้วย
ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ร่วมกับมนตรีซีเกมส์ ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงค์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ว่า โดยภาพรวม 3 เมืองหลักไม่มีปัญหา มีเพียงรายละเอียดในบางสนามเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ต้องปรับปรุงเท่านั้น เช่นที่จังหวัดชลบุรี สนามฟุตบอลหญิง ต้องปรับปรุงเก้าอี้บางส่วน ขณะที่สนามยกน้ำหนัก จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องวอร์มร่างกายของนักกีฬา
“ส่วนที่จังหวัดสงขลา ถือว่ามีความพร้อมโดยที่สนามปันจักสีลัต ได้รับคำยืนยันจากเทศบาลและผู้รับเหมาว่า พื้นสนามและที่นั่งบนอัฒจันทร์บางส่วน จะเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับการทดสอบก่อนแข่งขัน 1 สัปดาห์ ในขณะที่สนามในกรุงเทพมหานคร อย่าง ราชมังคลากีฬาสถาน หลังคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์ เราปิดสนามไม่ให้มีการใช้งานเลย ทำให้ตอนนี้ สนามหญ้ามีความสมบูรณ์ ส่วนห้องน้ำก็ดำเนินการปรับปรุงแล้วเช่นกัน” ดร.ก้องศักด กล่าว