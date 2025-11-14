"อัลคาราซ" เขี่ย "ซินเนอร์" ตกบัลลังก์ การันตีมือ 1 โลกจบซีซัน

คาร์ลอส อัลคาราซ เขี่ย ยานนิก ซินเนอร์ ตกบัลลังก์ หลังการันตีมือ 1 ของโลกสิ้นปี 2025 โดยเอาชนะ ลอเรนโซ มูเซตติ 6-4, 6-1 ศึกเอทีพี ไฟนอลส์ ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี
อัลคาราซ แชมป์ 2 แกรนด์ สแลม เฉพาะฤดูกาล 2025 จะอยู่เหนือ ซินเนอร์ ตามผลการอัพเดตอันดับโลก วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ด้วยชัยชนะเหนือ มูเซตติ และยังแซงขึ้นอันดับ 1 ของสาย จิมมี คอนเนอร์ส
อัลคาราซ เจ้าของสถิติชนะ 70 แมตช์ เฉพาะซีซันนี้ อาจแพ้รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์นี้ (15 พ.ย.) แต่ยังคงจบด้วยอันดับ 1 ของโลก ถึงแม้ ซินเนอร์ ป้องกันแชมป์ไว้ได้
หวดชาวสเปน กล่าว "บอกตรงๆ มันคือทุกอย่างของผม การจบฤดูกาลด้วยอันดับ 1 ของโลก เป็นเป้าหมายหนึ่งมาตลอด"
"ตามความจริง ตอนเริ่มฤดูกาลนี้ ผมคิดว่ามือ 1 ของโลก ช่างห่างไกลเหลือเกิน ยานนิก ครอบครองอยู่ และเขาชนะเกือบทุกรายการที่ลงเล่น"
"สำหรับผมมันคือทุกอย่าง การฝึกซ้อมอย่างหนักทุกๆ วัน ตลอดซีซันนี้ซึ่งมีทั้งเวลาที่ดีและไม่ดี การคัมแบ็กของเทนนิส ดังนั้นผมภูมิใจต่อทีมงานและตัวเองมากๆ"
อเล็กซ์ เดอ มินอร์ จาก ออสเตรเลีย ทำตามหน้าที่ตัวเอง โดยเอาชนะ เทย์เลอร์ ฟริตซ์ จาก สหรัฐอเมริกา 7-6(7/3), 6-3 เข้ารอบรองชนะเลิศ พบ ซินเนอร์