"ซาบาเลนกา" รีแมตช์ชิงยูเอสฯ "เปกูลา" ตัดไฟนอลส์

อารีนา ซาบาเลนกา กับ เจสซิกา เปกูลา เข้ารอบรองชนะเลิศ ศึกดับเบิลยูทีเอ ไฟนอลส์ ด้วยชัยชนะแบบ 2 เซตรวด ที่เมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน
ซาบาเลนกา มือ 1 รายการ หยุดเส้นทางป้องกันแชมป์ของ โคโค่ กอฟฟ์ จาก สหรัฐอเมริกา โดยเอาชนะไป 7-6 (7/5), 6-2 ในแมตช์คู่เอกแบบ ราวน์ด-โรบิน (พบกันหมด) ที่คิง ซาอุด ยูนิเวอร์ซิตี อินดอร์ อารีนา
ซาบาเลนกา สถิติ ชนะ 3 แพ้ 0 จบอันดับ 1 ของกลุ่ม สเตฟานี กราฟ ขณะที่ เปกูลา คว้าอันดับ 2 ของสาย โดยเอาชนะ จัสมิน เปาลินี มือ 8 รายการจาก อิตาลี 6-2, 6-3
ซาบาเลนกา เตรียมย้ำแค้นศึกยูเอส โอเพน รอบชิงชนะเลิศ แก่ อแมนดา อนิซิโมวา มือ 4 รายการ ขณะที่ เปกูลา ดวลกับ เอเลนา รีบากินา จาก คาซักสถาน