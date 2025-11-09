"รีบากินา" หวดคาซักฯ-เอเชียคนแรก ซิว WTA ไฟนอลส์

เอเลนา รีบากินา คว้าแชมป์อีเวนท์ใหญ่สุดนับตั้งแต่ วิมเบิลดัน 2022 เอาชนะ อารีนา ซาบาเลนกา มือ 1 ของโลก 2 เซตรวด 6-3, 7-6(7/0) ศึกดับเบิลยูทีเอ ไฟนอลส์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน
รีบากินา มือ 6 ของโลก เล่นด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมทั้งเสิร์ฟและรีเทิร์นเสิร์ฟ กลายเป็นผู้เล่นคนแรกของ คาซักสถาน และ ทวีปเอเชีย ครองแชมป์ดับเบิลยูทีเอ ไฟนอลส์ ประเภทหญิงเดี่ยว
ตามสถิติ ชนะ 3 แพ้ 0 แบบ ราวน์ด โรบิน (พบกันหมด) รีบากินา โกยเงินรางวัลรวม 5.235 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 170 ล้านบาท) และจบฤดูกาล 2025 ด้วยอันดับ 5 ของโลก
รีบากินา ผู้เล่นเสิร์ฟเอซมากสุดของ WTA ทัวร์ ซีซันนี้ 516 ลูก เล่นงาน ซาบาเลนกา 13 เอซ เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ และจบสัปดาห์ที่เมืองริยาด สถิติรวม 48 เอซ
ต่างฝ่ายต่างสู้กันดุเดือดด้วยพละกำลังตั้งแต่เริ่มแมตช์ กระทั่งเกม 6 ของเซต 1 เกมรับของ รีบากินา แสดงผล โดยเล่นลูกล็อบ ช็อต (ตีโด่ง) ทำให้ ซาบาเลนกา ตีเสียเอง และเสียเสิร์ฟ
1 เบรกอันล้ำค่าของ รีบากินา นำไปสู่การปิดเซตแรกด้วยเวลา 44 นาที
รีบากินา เล่นเกมเสิร์ฟของตัวเองอย่างเหนียวแน่นเซต 2 เสียแค่ 2 แต้ม ตลอด 4 เกมเสิร์ฟ ขณะที่ ซาบาเลนกา ออกอาการตึงเครียด รู้สึกกดดันตัวเอง แต่ยังดิ้นรนเซฟ 4 เบรกพอยน์ต รวม 2 เบรกพอยน์ตสำคัญ เสมอกัน 4-4
ซาบาเลนกา พลาด 2 เซตพอยน์ต ในเกมเสิร์ฟของ รีบากินา เกม 10 แต่ หวดสาวคาซักสถาน กลับมารักษาเสิร์ฟเสมอกัน 5-5 เกม
เซตนี้ยืดเยื้อถึงไทเบรก แม้ว่า ซาบาเลนกา สถิติเล่นไทเบรกเหนือกว่า ชนะ 22 แพ้ 2 แต่มิอาจต้านทาน รีบากินา ผู้ปิดแมตช์ด้วยเวลารวม 1 ชัวโมง 47 นาที
ถึงแม้ ซาบาเลนกา จบด้วยความปราชัย แต่ยังเป็นเจ้าของสถิติกวาดเงินรางวัลสูงสุดเฉพาะ 1 ฤดูกาล 15,008,519 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 486 ล้านบาท) แซง เซเรนา วิลเลียมส์ 12,385,572 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 400 ล้านบาท) เมื่อปี 2013