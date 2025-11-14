"แพทริออตส์" ชนะ 8 เกมรวด ตัววิ่งรุกกี้ทำ 3 ทัชดาวน์

นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ เก็บชัยเกมที่ 8 ติดต่อกัน หลังเอาชนะ นิว ยอร์ก เจ็ตส์ 27-14 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "เธิร์สเดย์ ไนท์" ที่สนามยิลเลตต์ สเตเดียม วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
นิว อิงแลนด์ (ชนะ 9 แพ้ 2) ทาบสถิติชนะติดต่อกันนานสุดนับตั้งแต่ ทอม เบรดี ควอเตอร์แบ็กระดับตำนาน รับใช้แฟรนไชส์ซีซันสุดท้าย ปี 2019 รวมสถิติ ชนะ 3 แพ้ 0 เฉพาะเจอคู่แข่งร่วมดิวิชันเอเอฟซี (AFC) ตะวันออก ดีสุดนับตั้งแต่ปี 2019 ทำไว้ ชนะ 5 แพ้ 0
ก่อนเริ่มเกมสุดสัปดาห์นี้ แพทริออตส์ ของ ไมค์ วราเบล เฮดโค้ชปีแรก สถิติดีสุดของลีก ตามด้วย อินเดียนาโปลิส โคลท์ส กับ เดนเวอร์ บรองโกส์ ชนะ 8 แพ้ 2 เท่ากัน และสถิติชนะมากกว่าแพ้ครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2021 สมัยเข้าเพลย์ออฟครั้งสุดท้าย
เทรวีย์ออน เฮนเดอร์สัน รันนิงแบ็กรุกกี้ ฟอร์มโดดเด่นหลัง รามอนเดร สตีเวนสัน เจ็บนิ้วหัวแม่เท้าพัก 3 เกมรวด ทำสถิคิถือบอลมากสุดของอาชีพ 19 ครั้ง ระยะรวม 62 หลา 2 ทัชดาวน์ และช่วยรับบอลอีก 1 ทัชดาวน์
เดร็ก เมย์ ควอเตอร์แบ็ก นิว อิงแลนด์ ขว้างคอมพลีต 25 จาก 34 ครั้ง ระยะ 281 หลา 1 ทัชดาวน์ และ สเตฟอน ดิ๊กก์ส ปีกนอก รับบอล 9 ครั้ง ระยะ 100 หลา เป็นสถิติรับบอลเกิน 100 หลา ครั้งที่ 3 ของซีซัน
จัสติน ฟิลด์ส ควอเตอร์แบ็ก เจ็ตส์ ขว้าง 1 ทัชดาวน์ ให้ จอห์น เม็ตชี ที่ 2 แต่ภาพรวมเกมขว้างค่อนข้างด้อยประสิทธิภาพ คอมพลีต 15 จาก 26 ครั้ง ระยะ 116 หลา ถือบอลวิ่งเอง 11 ครั้ง ระยะ 67 หลา 1 ทัชดาวน์ โดยปราศจากปีกนอกตัวเก่ง การ์เร็ตต์ วิลสัน เจ็บหัวเข่า
เจ็ตส์ (ชนะ 2 แพ้ 8) ตามหลัง 14-27 เหลือเวลา 2 นาทีเศษ มีโอกาสจุดประกายความหวัง โดยเล่นดาวน์ที่ 4 บนเส้น 15 แดนนิว อิงแลนด์ แต่ ฟิลด์ส ถูกปัดบอลเจตนาขว้างให้ เจเรมี รัคเกิร์ต ไทต์เอนด์
เจ็ตส์ ชนะการเสี่ยงเหรียญก่อนคิกออฟ และครองบอลก่อน บุกได้ระยะ 72 หลา จาก 14 เพลย์ ขึ้นนำ 7-0 หลัง ฟิลด์ส วิ่งทัชดาวน์ระยะ 5 หลา นับเป็นการทำทัชดาวน์จากไดรฟ์แรกของเกม นับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 16 ฤดูกาล 2024
แพทริออตส์ ตอบโต้ด้วยไดรฟ์การบุก 69 หลา จาก 14 เพลย์ รวมเพลย์ขว้างดาวน์ที่ 4 ให้ เดอมาริโอ ดักลาส และ จบด้วย เฮนเดอร์สัน วิ่งทัชดาวน์ 7 หลา
หลัง นิว ยอร์ก เตะกินแดน เฮนเดอร์สัน วิ่งทัชดาวน์ที่ 2 ของตัวเอง จากเส้น 7 หลา โดยลากผู้เล่นทีมรับถึงเอนด์ โซน แซงนำ 14-7
การเสียโทษ, ความผิดพลาด และผลงานเกมขว้างอันย่ำแย่ เป็นเหตุให้ เจ็ตส์ ตกที่นั่งลำบาก
เจ็ตส์ มีโอกาสได้บอลกลับคืนท้ายครึ่งแรก โดยถูกริบแซ็ก เนื่องจากเสียโทษสัมผัสตัวปีกภายในระยะ 5 หลา นับจากแนววางลูก (Illegal contact) เพลย์ถัดมา ควาน'เตซ สติกเกอร์ ตัวคุมปีก ชนกับ โทนี อดัมส์ เซฟตี จนอินเทอร์เซ็ปต์หลุดมือ