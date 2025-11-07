ทีมรับ "บรองโกส์" แบก 6 แซ็ก ยืดสถิติชนะ 7 เกมรวด

เดนเวอร์ บรองโกส์ อาศัยเกมป้องกันอันเหนียวแน่น แซ็ก จีโน สมิธ ควอเตอร์แบ็ก 6 ครั้ง เอาชนะ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส หวุดหวิด 10-7 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "เธิร์สเดย์ ไนท์" ที่สนามไมล์ ไฮ วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
บรองโกส์ (ชนะ 8 แพ้ 2) กลายเป็นทีมสถิติดีสุดของลีก แต่รูปเกมอาจดูไม่สมราคา ท่ามกลางกระแสลมแรงยามค่ำคืน บนเทือกเขาร็อคกี
ทีมของ ชอน เพย์ตัน ไม่ได้เหนือกว่า เรดเดอร์ส (ชนะ 2 แพ้ 7) ที่เพิ่งเทรด จาโคบี เมเยอร์ส ปีกนอกหมายเลข 1 ของทีม ไป แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส มากมาย ยืดสถิติเป็นชนะ 7 เกมรวด และสถิติชนะเกมเหย้าติดต่อกันมากสุดของลีกเป็น 10 เกม
วิล ลัตซ์ เตะฟิลด์โกลระยะ 32 หลา เหลือ 5 วินาทีของควอเตอร์ 3 ขึ้นนำ 10-7 หลัง เจ.แอล. สกินเนอร์ บล็อกลูกพันท์ (เตะกินแดน) ของ เอเจ โคล ทำให้ทีมบุก เดนเวอร์ ที่ผลงานย่ำแย่เกมนี้ ตั้งบอลบุกตรงเส้น 12 แดนคู่แข่ง
ปรากฏว่า "ม้าป่า" เสียระยะ 2 หลา จาก 3 เพลย์ และ ลัตซ์ ซึ่งเตะระยะ 59 หลาสั้นเกินไป ช่วงต้นควอเตอร์ 3 ทำสกอร์ให้ เดนเวอร์ ขึ้นนำครั้งแรก
อินเทอร์เซ็ปต์ของ คยู บลู เคลลี ตัวคุมปีก ส่งผลให้ เรดเดอร์ส ตั้งบอลบุกตรงเส้น 45 หลาแดนคู่แข่ง แต่ แดเนียล คาร์ลสัน เตะฟิลด์โกล 48 หลา เบนออกขวามากเกินไป เหลือเวลา 4 นาที 26 วินาที และทีมบุก บรองโกส์ ลงมาฆ่าเวลาจนหมด
บรองโกส์ ยังคงแสดงอาการเครื่องร้อนช้า บุกได้ระยะแค่ 6 หลา ตลอด 6 สแน็ปของควอเตอร์แรก และตามหลัง 0-7 หลังปล่อยให้ แอชตัน เจียนตี วิ่งทัชดาวน์ 4 หลา
บรองโกส์ เปลี่ยนดาวน์ที่ 1 สำเร็จครั้งแรก ในการครองบอลชุดที่ 5 หลัง เจ.เค. ด็อบบินส์ รันนิงแบ็ก ตะลุย 13 หลา และ 4 เพลย์ถัดมา โบ นิกซ์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้างทัชดาวน์ 11 หลา ให้ ทรอย แฟรงคลิน ตีเสมอ 7-7