“I AM BOXER” / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
น่าจะได้ดูกันไปแล้วสำหรับเรียลลิตี้โชว์ชื่อดัง Physical : Asia ทาง Netflix ที่สำคัญเลยมีทีมไทยร่วมแข่งขันด้วยนำโดย รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น นักแสดงที่หลงใหลการเล่นวอลเลย์บอลเป็นชีวิตจิตใจ ร่วมด้วย ซุปเปอร์บอน นักมวยดีกรีแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ซึ่งก็ต้องประชันความแกร่งกับชาติอื่นๆ อย่าง ออสเตรเลีย และ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น จะมีทั้งหมด 12 ตอน รับชมตอนใหม่ได้ทุกวันอังคารพร้อมเสียงพากย์ภาษาไทย
แต่ล่าสุดเรามีอีกรายการมาแนะนำ ดอนลี หรือที่เกาหลีใต้รู้จักในชื่อ มา ดง-ซ็อก นักแสดงแอ็คชันชื่อดังจาก “ETERNALS” โดยจับมือทีมผู้สร้าง “PHYSICAL 100” เปิดตัวรายการเรียลลิตี้แนวชกมวยรูปแบบใหม่ “I AM BOXER”
โดย “I AM BOXER” จะพบกับผู้เข้าแข่งขันกว่า 90 ชีวิตจากทั่วเกาหลี ที่ต่างพกความฝันและความมุ่งมั่นมาเต็มเปี่ยม พร้อมปะทะกันเพื่อพิสูจน์ฝีมือและคว้าแชมป์ในซีรีส์เรียลลิตี้สุดเข้มข้น พร้อมให้สตรีมความเดือดให้ชมวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ทาง Disney+
สำหรับ I Am Boxer เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ที่อัดแน่นไปด้วยหมัดฮุกสุดมันส์และพลังแห่งความมุ่งมั่น รวมผู้เข้าแข่งขันกว่า 90 ชีวิต จากหลากหลายช่วงวัยและรุ่นน้ำหนัก ทุกคนต่างพกพาความฝันและความหวังมาเต็มเปี่ยม เพื่อพิสูจน์บนสังเวียน เพื่อก้าวสู่การเป็นไอคอนแห่งวงการชกมวยเกาหลี รายการยังรวบรวมผู้เข้าแข่งขันจากหลากหลายวงการ ทั้งคนดัง นักแสดงตลก นักมวยสมัครเล่น และอีกมากมาย พร้อมด้วย แขกรับเชิญพิเศษจากวงการเกมกีฬาต่อสู้ ที่จะมาร่วมเติมความดุเดือดให้การแข่งขัน
รายการ I Am Boxer ได้รับการผลิตโดย CJ ENM บริษัทด้านสื่อบันเทิงชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้ดำเนินรายการชื่อดังอย่าง ดอนลี จาก Eternals และ Train to Busan, Dex จาก The Zone: Survival Mission 3 และ Single’s Inferno รวมไปถึง Kim Jong-kook จากรายการ Running Man นอกจากนี้ รายการ I AM Boxer ยังได้รับการเขียนสคริปต์รายการโดย Kang Suk-kyung หนึ่งในทีมเบื้องหลังซีรีส์ฮอตฮิตอย่าง Physical : 100 และได้รับการอำนวยการสร้างโดย Lee Won-woong ผู้กำกับรายการเรียลลิตี้โชว์แนวทหารและการเอาตัวรอดชื่อว่า Steel Troops
แฟน ๆ รายการวาไรตี้โชว์เกาหลีที่อยากร่วมลุ้นไปด้วยกันสามารถสมัคร Disney+ ได้แล้ววันนี้ พร้อมเพลิดเพลินไปกับคอนเทนต์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรายการ The Zone: Survival Mission และ Are You Sure?! นำแสดงโดย จีมิน และ จ็องกุก แห่งวง BTS และยังมีรายการวาไรตี้ประจำวันสลับเปลี่ยนกันออกอากาศทุกวัน อย่างรายการ Anchovy Physical Camp, 60 Minutes to Love, Belly Showdown, YOO Got a Minute, Chef’s Go-To และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข่าวดีสำหรับแฟน ๆ สตรีมมิ่งชาวไทย Disney+ Hotstar เปลี่ยนแบรนด์เป็น Disney+ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยผนึกกำลังเข้ากับ Hulu แหล่งรวมคอนเทนต์บันเทิงทั่วไประดับโลกที่ทรงพลังและอัดแน่นด้วยคุณภาพ (Global General Entertainment) เข้ามาแทนที่ Star บน Disney+ โดยสมาชิกยังคงสามารถเพลิดเพลินและเลือกดูคอนเทนต์ที่คุ้นเคยบน Disney+ ได้เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์บันเทิงทั่วไประดับโลกการันตีด้วยรางวัล คอนเทนต์สำหรับครอบครัวที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ ตลอดจนคอนเทนต์ออริจินัลจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Hulu เป็นที่รู้จักในแง่ของคอนเทนต์ออริจินัลชนะรางวัลและคอนเทนต์ฮอตฮิต เป็นแบรนด์ที่จำได้ง่ายจากโลโก้สีเขียวที่โดดเด่น