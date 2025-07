"เจมส์ วาน" อัปเดต Train to Busan ฉบับฮอลลีวูด ยืนยันยังทำแม้เลื่อนวันฉายไม่มีกำหนด

แน่นอนว่าฮอลลีวูดไม่พลาดจะหยิบมาทำใหม่ มีการประกาศสร้างรีเมคในชื่อ The Last Train to New York ไม่นานหลังจากนั้น และพักหนึ่งก็มีท่าทีเหมือนโปรเจกต์จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีแต่พอมาถึงตอนนี้ ทุกอย่างกลับเงียบกริบ น่าสงสัย ล่าสุดโปรดิวเซอร์อย่าง เจมส์ วาน ได้ให้สัมภาษณ์กับ Entertainment Weekly เผยความคืบหน้าว่า โปรเจกต์นี้ยัง “มีชีวิตอยู่ในเชิงแนวคิด” แต่ก็ไม่ได้ฟังดูเหมือนจะเกิดขึ้นในเร็ววัน “ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมาก ผมก็หวังว่ามันจะได้เดินหน้าสักทีนะ ต้องพูดตามตรงว่าตอนนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนแล้ว”เดิมที The Last Train to New York มีชื่อผู้กำกับอย่าง ติโม จาฮยันโต (จาก May the Devil Take You) และมือเขียนบท Gary Dauberman (จาก It) มารับผิดชอบบท มีการพูดถึงว่าจะออกฉายในปี 2023 ด้วยซ้ำ แต่การอัปเดตล่าสุดจากวานก็ดูจะยืนยันว่าโครงการนี้กำลัง "ติดหล่ม" ระหว่างการพัฒนาอย่างไรก็ตาม วานยังคงมองแง่บวกเกี่ยวกับทิศทางของหนัง โดยเขาเห็นว่าไม่ใช่การรีเมคตามรอยฉากต่อฉาก แต่จะเป็น “หนังคู่ขนาน” ที่เกิดขึ้นในโลกเดียวกัน“ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ มันเกิดขึ้นในโลกเดียวกับ Train to Busan นั่นแหละ [การระบาดของซอมบี้] เกิดขึ้นในระดับโลก ถ้า Train to Busan คือมุมหนึ่งของเรื่องในเกาหลีใต้ เราก็อยากให้ Train to New York เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอเมริกา”แนวคิดแบบนี้อาจทำให้แตกต่างจากต้นฉบับ ถ้าวันหนึ่งมันได้ถูกสร้างขึ้นจริง เพราะรีเมคหนังสยองขวัญต่างประเทศในอเมริกานั้นมักมีทั้งรุ่งและร่วง และหนังซอมบี้ก็ไม่ได้หายากนักในตอนนี้แต่แค่ความคิดที่จะได้เห็นเวอร์ชันอเมริกันที่มีความเข้มข้นสักครึ่งหนึ่งของต้นฉบับ ก็ยังน่าสนใจไม่น้อย วานเองยังเชื่อในโปรเจกต์นี้อยู่ เพียงแต่ว่า… รถไฟขบวนนี้จะได้ออกจากสถานีหรือไม่ คงต้องรอดูกันต่อไป