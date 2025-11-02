โลกต้องจำ! 3 'มือฉมัง' ลงสนามปะทะไอเดีย รวมพลังปั้นคนรุ่นใหม่สู่ซีรีส์แนวตั้ง ผ่านเรียลลิตี้โชว์ ALTA THAILAND SEASON 1 – “THE PILOT GAME”

วงการบันเทิงไทยเตรียมสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อ 3 มือฉมังลงสนามปะทะไอเดียเด็ด อย่าง “ปิ๊ก ฌาณฉลาด ทวีทรัพย์” Executive Producer นักปั้นศิลปินผู้ทรงอิทธิพลเจ้าของผลงานสร้างศิลปินและนักแสดงระดับประเทศมากว่า 30 ปี ผู้เชื่อในพลังของการ “สร้างศิลปินยุคใหม่”, “ครูร่ม ร่มฉัตร ธนาลาภพิพัฒน์” Acting Coach แถวหน้าของไทยผู้ปลุกปั้นนักแสดงมากฝีมือด้วยปรัชญา “การแสดงเปลี่ยนโลกได้” และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินและนักแสดงชื่อดังนับไม่ถ้วน และ “เจี๊ยบ นภัสริญญ์ พรหมพิลา” โชว์รันเนอร์ตัวแม่ที่อยู่เบื้องหลังผลงานระดับประเทศ และระดับอินเตอร์ มาพร้อมพลังสร้างสรรค์ที่พร้อม “ปลดล็อกศักยภาพและพาเด็กๆ ไปให้สุดในวงการจริง” รวมพลังปั้นรุ่นใหม่สู่ซีรีส์แนวตั้ง ผ่านเรียลลิตี้โชว์อย่าง ALTA THAILAND SEASON 1 – “THE PILOT GAME” เพื่อตอบรับกระแสความนิยมของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และรูปแบบการรับชมคอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปสู่จอโทรศัพท์มือถือแบบ "แนวตั้ง" (Vertical Micro-Drama) อย่างเต็มตัว เตรียมเฟ้นหาและปั้นผู้เข้าแข่งขัน 20 คน ผ่านกระบวนการเวิร์กช็อป การคัดเลือก และการทำงานจริง จนเหลือเพียง 8 คนสุดท้าย ที่จะได้ก้าวสู่บทบาทนักแสดงหน้าใหม่ของ ALTA ในซีรีส์แนวตั้งรูปแบบใหม่ ในรายการ ALTA Thailand Season 1: The Pilot Game ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3 เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568
สำหรับ ALTA Thailand Season 1: The Pilot Game ถือเป็นก้าวสำคัญในการ "พลิกโฉมวงการ" ด้วยการมุ่งเน้นที่การผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบที่กระชับ ฉับไว แต่ยังคงไว้ซึ่งความเข้มข้นและครบทุกอารมณ์ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ชมยุคดิจิทัล โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับซีรีส์แนวตั้ง ซึ่งแตกต่างจากซีรีส์แบบดั้งเดิม ซึ่งจุดเด่นที่น่าจับตาที่สุดของรายการคือการรวมตัวของ "ตัวจริง" ระดับตำนานและแนวหน้าของวงการบันเทิงไทย ที่นอกจาก “ปิ๊ก”, “ครูร่ม” และ “เจี๊ยบ” แล้วยังมี “หนอน ยุงไมเยอร์” Casting Director ระดับโลก ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักแสดงชื่อดังมากมาย และเป็นหนึ่งในผู้คัดเลือกนักแสดงไทยสู่เวทีระดับสากล, “ไมเคิล (วุฒิชัย) ชีวะสุทโธ” ช่างภาพแถวหน้าของวงการ
ผู้ถ่ายทอด “ตัวตน” ของศิลปินและนักแสดงออกมาได้อย่างทรงพลังและมีเอกลักษณ์, “ปอนด์ ธนฤทธิ์ แสงสิน” สไตลิสต์ชั้นนำของเมืองไทย ผู้อยู่เบื้องหลังลุคของศิลปินและดาราแถวหน้า ที่จะมาช่วยเสริมความโดดเด่น และเปล่งประกายให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน รวมถึงนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอีกมากมายที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ มอบความรู้ และเป็นโค้ชส่วนตัวให้กับผู้เข้าแข่งขันตลอดเส้นทาง ซึ่งรายชื่อของมืออาชีพเหล่านี้ล้วนเป็นที่ยอมรับและสร้างผลงานคุณภาพมาอย่างยาวนาน ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับโอกาสทองในการเรียนรู้จากสุดยอดฝีมือที่สามารถนำไปต่อยอดในอาชีพได้อย่างแท้จริง
โดย ปิ๊ก ฌาณฉลาด ทวีทรัพย์, Executive Producer, ALTA Thailand เผยว่า “เราไม่ได้แค่สอนให้แสดงได้ แต่กำลังสร้างพื้นที่จริงให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโต ได้เล่นจริงกับทีมงานจริงของวงการ และนี่คือหัวใจของรายการในคอนเซ็ปต์ “ปั้นจริง เล่นจริง กับตัวจริง”
เรียกว่าทุกช่วงเวลาของรายการไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะ แต่คือการ ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เรียนรู้จาก “ตัวจริง” ผ่านเวิร์กช็อป การคัดเลือก จนถึงการถ่ายทำซีรีส์แนวตั้ง เพื่อพิสูจน์ว่า “ความฝัน” เติบโตได้จริง เมื่อได้ลงมือทำ ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นพัฒนาการและความทุ่มเทของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ทั้ง 20 คนผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย เบนจามิน แซ่สง, วาเนสซ่า จูลี่ โรบินสัน, อาคิ ต่อเงิน ทองงิ้ว, เจมี่ ชินาธิป ไรอัน, เทย่า กัญญาพัชญ์ พลอยบ้านแพ้ว, เฟิร์ส ชยพล คงคาวิทูร, จินจิน บุณิกา เตชะรัตนโสภณ, เหนือ พีรเดช หุ่นทรัพย์, ไทยญ่า เกรก, ไม้ ชัชวัชร์ ไม้ชัยมงคล, เฟิร์ส ศุภากร เมตตาธนิกกุล, มีน ณพัชชานันท์ บุญทอง, หยก ปวราลักษณ์ เหลืองลักษณ์, ข้าวหอม
ภูธณ สโรชนันท์จีน, นีน่า จิณณ์นิตา จัดดา, เบลล่า พริศา พลอยบ้านแพ้ว, เนเน่ พรรณพัชร
เชี่ยวประสิทธิ์, อลิเรีย ซามานน์, เมโลดี้ รวิพร ชิว และ เทวา ฌัฏฐกฤษณ์ ฤทธิ์ฐาธนพัฒน์
ร่วมติดตามการเดินทางของพวกเขา และร่วมลุ้นการแจ้งเกิดของ 8 นักแสดงหน้าใหม่ ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า “ความฝันที่ลงมือทำ” คือพลังที่แท้จริงของคนบันเทิงรุ่นใหม่ ในรายการ ALTA Thailand Season 1: The Pilot Game ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3 เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568
