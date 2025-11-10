พี่น้อง "สกาย-ฌอห์น ไวล์ดิ้ง" ควงแขนคว้าแชมป์ "สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26" สนามที่ 5

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนส่วนกลางสะสมคะแนน "สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26" สนามที่ 5 ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 ได้บทสรุป โดยสองพี่น้องตระกูล ไวล์ดิ้ง โชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งคู่
สกาย ไวล์ดิ้ง (คลาส C ชาย, 11-12 ปี) นำม้วนเดียวจบ ทำสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 141 (69-72) คว้าแชมป์สนามแรกของฤดูกาลไปครอง ทิ้งห่างอันดับ 2 ณัฏฐ์ ธีรัตน์พงษ์ ถึง 8 สโตรก
ด้านน้องชาย ฌอห์น ไวล์ดิ้ง (คลาส D ชาย, 9-10 ปี) ก็ไม่น้อยหน้า นำตั้งแต่วันแรกเช่นกัน จบด้วยสกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (75-74) เป็นแชมป์สนามแรกของซีซั่นนี้ และเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของพี่น้องตระกูลไวล์ดิ้งที่คว้าแชมป์ร่วมกัน
สรุปผลแชมป์รุ่นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ คลาส C หญิง (11-12 ปี) "น้องเทียน" นลพรรณ คำเกิด ระเบิดฟอร์มทำ 3 อันเดอร์ในวันสุดท้าย พลิกแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 (71-69), คลาส D หญิง (9-10 ปี) สิราวรรณ ทูลยอดพันธ์ คว้าแชมป์หน้าใหม่ สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 152 (79-73)
คลาส E ชาย (7-8 ปี) ภูดิศ พันธ์ขาว ฟอร์มร้อนแรง คว้าแชมป์ที่ 3 ของฤดูกาล ด้วยสกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 136 (68-68) และ คลาส E หญิง (7-8 ปี) เศรษฐีนี ประสิทธวณกุล สุดแกร่ง คว้าแชมป์ 3 สนามติด ทำ 7 โอเวอร์พาร์ 123 (64-59) ส่วนคลาส F (ไม่เกิน 6 ปี) แชมป์สนามแรกตกเป็นของ ณัฐธัญพงศ์ อาร์มสตรอง (ชาย) และ ชนัญชิดา ชนสวัสดิ์ (หญิง)
สำหรับสนามต่อไป "สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26" สนามที่ 5 (คลาส S, A, B) จะจัดขึ้นที่ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ จังหวัดกาญจนบุรี เช่นเดิม ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2568