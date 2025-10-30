“เบคกี้ รีเบคก้า” ชวนไปสัมผัสกับคอนเสิร์ตสุดร้อนแรงแห่งปีกับงาน “B NEW ERA - BECKY HAPPY BIRTHDAY CONCERT”

เติบโตขึ้นอีกปีพร้อมกับแพสชั่น (Passion) ใหม่ๆในชีวิต สำหรับนักแสดงและนางแบบสาวสวยมากความสามารถ “เบคกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” ซึ่งปีนี้จะจัดคอนเสิร์ตวันเกิดในคอนเซป สะท้อนถึงตัวตนที่แข็งแกร่งขึ้น มีเสน่ห์น่าค้นหามากขึ้น มาพร้อมบทบาทใหม่ในการเป็น “Boss Beck” ผู้หญิงที่พร้อมจะก้าวเดินด้วยตัวเองเพื่อไปยังจุดหมายที่ใฝ่ฝัน กับงานคอนเสิร์ตสุดร้อนแรงที่ใช้ชื่อว่า “B NEW ERA - BECKY HAPPY BIRTHDAY CONCERT” พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ อาทิ ไออาห์ (Aiah) สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศฟิลิปปินส์ BINI และยังมีแขกเซอร์ไพรส์ที่จะมาเรียกเสียงกรี๊ดอีกอย่างคับคั่ง รับรองว่าทุกคนจะได้สนุกกันแบบไม่พักอย่างแน่นอน และนอกจากงานนี้จะเป็นคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดอายุ 23 ปีแล้วของเบคกี้แล้ว ยังถือเป็นการประกาศเปิดตัวบริษัท “Becky Entertainment” อย่างเป็นทางการอีกด้วย ซึ่งงานนี้ได้ CMO GROUP กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์งานอีเวนต์และคอนเสิร์ตเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ พร้อมเนรมิตโชว์สนุกๆ และจัดเต็มโปรดักชั่นระบบภาพแสงเสียงชนิดที่เรียกว่าละสายตาไม่ได้เลย สมการรอคอย บอกเลยว่าห้ามพลาด!!! แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษไปด้วยกันกับ “เบคกี้”
โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center) และ เริ่มจำหน่ายบัตรวันที่ 30 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป ทาง https://www.eventpop.me/e/118967/b-newera-becky-happybirthdayconcert บัตรราคา 8,500 บาท / 7,000 บาท / 6,000 บาท / 5,500 บาท / 5,000 บาท / 4,000 บาท / 3,500 บาท / 2,500 บาท / 2,000 บาท และ Live Streaming ราคา 990 บาท สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Becky Entertainment
#beckysangels #BeckyEntertainment
#BNewEra #WalkPrettyBurnSoftly
#IndependentEra #RebirthOfBecky
#LiveConcert #CMOGroup #CMO