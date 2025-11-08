ยัดห่วงหนุ่ม-สาวเตรียมบินอุ่นต่างแดน ลุ้น “ฮิม” ได้สัญชาติบู๊ซีเกมส์

"บิ๊กตั้น" ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ออกโรงช่วยดึง "โค้ชเซอร์เบียร์" ดีกรีระดับเอ็นบีเอ มาช่วยเทรนด์แม่นห่วงสาวไทย ด้าน "ซีที ไทเกอร์" หนุนอีกแรงส่งเหล่าสตาร์สาวดีกรีแชมป์ 3x3 ที่ญี่ปุ่นช่วยเป็นกำลังหลักทีมชาติไทยบู๊ 3x3 ซีเกมส์ "เฮียต่าย" ยัดชัด "โอม ชนาธิป จักรวาฬ" เซนเตอร์คนเก่ง สลัดอาการเจ็บร่วมปีช่วยทีม 5x5 ได้แน่ พร้อมส่งทัพนักชูตหนุ่ม-สาว บินเก็บตัวซ้อมต่างแดนกลางเดือนพ.ย.นี้ และรอลุ้น "อิบราฮิม ดาบี้" เด็กระเบิดได้สัญชาติไทยก่อนส่งชื่อลุยซีเกมส์ 2025
ความเคลื่อนไหวของทัพนักบาสเกตบอลทีมชาติไทยที่เตรียมจะเปิดบ้านอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน รับการมาเยือนของชาติอาเซียนในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค.68 ล่าสุด "เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้อัพเดตถึงความพร้อมของทั้ง 4 ทีมที่ส่งเข้าร่วมลุ้นเหรียญทอง อันประกอบด้วย ประเภทบาสฯ 3x3 ชาย-หญิง และ บาสฯ 5x5 ชาย-หญิง ก่อนที่มหกรรมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในอีกเดือนเศษๆ เท่านั้น
“เฮียต่าย” เปิดเผยว่า ในส่วนของประเภททีมหญิงนั้นคงต้องกล่าวขอบคุณ "บิ๊กตั้น" ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนวงการบาสฯ ไทยด้วยการช่วยเป็นธุระในการติดต่อดึงตัวผู้ฝึกสอนชื่อดังชาวเซอร์เบียที่มีดีกรีเคยเป็นเทรนด์เนอร์ให้กับนักบาสฯ ระดับ "เอ็นบีเอ" มาแล้ว จะเข้ามาช่วยดูทีมบาสเกตบอล 5x5 หญิงทีมชาติไทยเพื่อความหวังในการคว้าเหรียญทองมหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่จะถึงนี้ให้ได้ ส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนั้น สตาฟโค้ชทีม 5x5 ได้ทำการระดมพลคัดเลือกดาวเด่นจากรายการบาสเกตบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยล่าสุดมาเข้าแคมป์ ดังนั้นรับประกันว่าทีมสาว 5x5 ของไทยในซีเกมส์นี้จะเป็นชุดที่ดีที่สุดในประเทศ และที่สำคัญคือเราได้ "เนส" ญาดา ศรีหารักษา เซนเตอร์คนเก่งที่เพิ่งคัมแบคมาจากการผ่าตัดหัวเข่าถึง 2 รอบ กลับมาช่วยประเทศชาติอีกครั้ง
ด้านประเภททีมหญิง บาสฯ 3x3 หลังจากที่แคมป์ทีมชาติเสีย "บิว" รุจิวรรณ บุญสินพร้อม ตัวเก่งคนสำคัญไปจากอาการบาดเจ็บเอ็นขาดที่ขา 3 ตัวหลักของเราจึงเป็น "จูน" รัตติยากรณ์ อุดมสุข, "โบว์" สุภาวดี กุญชวน และ "ม่ำ" ศศิพร วงศ์ตาผา โดยดันเอา "แพร" สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล ที่โดดเด่นได้รางวัลเอ็มวีพีประจำทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดขึ้นมาช่วยเป็นผู้เล่นซัพพอร์ตคนที่ 4 ซึ่งต้องบอกว่าทีม 3x3 หญิงเราแกร่งมาก มีแกนหลักที่เพิ่งไปคว้าแชมป์มาจากรายการที่ญี่ปุ่น ในนามสโมสร ซีที ไทเกอร์ ในนามนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก็ต้องขอกล่าวขอบคุณทีมซีที ไทเกอร์ ที่ให้ความร่วมมือกับทีมชาติไทยมาในโอกาสนี้
ในส่วนของทีมชาย 5x5 ตอนนี้ก็ได้ตัวผู้เล่นที่พร้อมมากแล้วจากที่ออกข่าวไปก่อนหน้านี้ "โอม" ชนาธิป จักรวาฬ เซนเตอร์ตัวหลักที่หายจากอาการบาดเจ็บหนักมาตั้งแต่ต้นปีสามารถฟิตกลับมาช่วยทีม 5x5 ได้แน่นอนแล้ว แม้ชุดนี้จะไม่มี ไทเลอร์ แลมบ์ แต่ขุมกำลังคนอื่นๆ ยังแข็งแกร่งอยู่ ขณะที่ประเภท 3x3 ชาย จะประกอบไปด้วย "เฟรดดี้" เฟรเดริค ลิช, "จูเนียร์" เอ็มมานูเอล เอเจสุ และ "บอล" นพชัย ทองพูล บวกด้วยเซนเตอร์ดาวรุ่งที่ฟอร์มกำลังดีวันดีคืนอย่าง นิโคล่า ฟรังโก้
นายกสมาคมยัดห่วงของไทย เปิดเผยด้วยว่า ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้สมาคมฯ จะทำการส่งทัพนักกีฬาซีเกมส์ทั้ง 4 ทีมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศ โดยทีมหญิงจะไปเข้าแคมป์ที่ประเทศจีนเป็นเวลา 10 วัน โดยจะไปทำการแข่งขันอุ่นเครื่องกับทีมในระดับมณฑลและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งศักยภาพก็เทียบเคียงกับระดับอาเซียน ส่วนทีมชายจะเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศคูเวตประมาณ 1 สัปดาห์ โดยจะลงทำการแข่งขันอุ่นเครื่องกับทีมระดับสโมสรและทีมชาติของคูเวต ซึ่งศักยภาพเหนือกว่าชาติอาเซียนบ้านเราหมดยกเว้นฟิลิปปินส์ ตนเชื่อว่ากีฬาบาสเกตบอลถ้าเอาแต่ซ้อมอย่างเดียวจะเกิดผลประโยชน์น้อยกว่าการไปแข่งขันกับชาติอื่นๆ การส่งพวกเขาไปเก็บตัวต่างแดนเช่นนี้จะทำให้พวกเขาตื่นสนามน้อยลงยามต้องลงทำหน้าที่ในเวทีใหญ่ๆ เช่นซีเกมส์ที่จะถึงนี้
กับประเด็นเรื่องที่ยังห่วงก่อนจะเปิดฉากซีเกมส์ขึ้นนั้น เฮียต่าย กล่าวว่า ตอนนี้ยังคงลุ้นการขอสัญชาติไทยให้กับ "อิบราฮิม ดาบี้" ดาวรุ่งมาแรงที่ยังไม่มีสัญชาติของสโมสรทีจีอี ไทยเครื่องสนาม โดยตามกฎเกณฎ์ของกระทรวงมหาดไทยระบุว่า หากคนที่เกิดในประเทศไทยที่ไม่มีสัญชาติและยังไม่เคยขอสัญชาติอื่นๆ มาก่อน แล้วเรียนจบปริญญาตรี สามารถยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยได้ ซึ่งตอนนี้การยื่นเรื่องก็กำลังเข้าสู่ขั้นตอนท้ายๆ แล้ว โดยตนมองว่า อิบราฮิม คือนักบาสฯ ที่อนาคตไกล แข็งแกร่งและทำแต้มได้ดุดันมาก แฟนๆ บาสฯ ไทยก็น่าจะรู้กันดี ดังนั้นหากได้เขามาช่วยในซีเกมส์โอกาสคว้าเหรียญทองของบาสฯ ไทยก็จะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ก็คงจะกังวลเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นทุกคน เป็นห่วงไม่อยากให้ใครเจ็บเพิ่ม เพราะช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะเริ่มซีเกมส์นี้แคมป์ทีมชาติจะเริ่มซ้อมกันหนักมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดีเป้าหมายของสมาคมฯ ในซีเกมส์ครั้งนี้ยังเหมือนเดิมก็คือทีม 3x3 ทั้งหญิงและชายต้องได้เหรียญทอง ส่วน 5x5 ทั้งหญิงและชายต้องเข้าชิงเป็นอย่างน้อย
"ประเทศไทยเรารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ปีนี้ แน่นอนว่าความกดดันมหาศาลจะถาโถมเข้าใส่นักกีฬาและทีมงานทุกคน เสียงเชียร์เท่านั้นที่จะสร้างความฮึกเหิมให้ทีมไทย ซึ่งเราได้สิทธิ์จัดโปรแกรมออกมาแล้วก็ได้แข่งขันอยู่ในช่วงไพร์มไทม์ 17.00 - 19.00 น.ของทุกเกมด้วย เป็นเวลาที่ดีกับคนไทย อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติก็พร้อมต้อนรับผู้ชมทุกท่านแบบฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เชิญชวนมาเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆ เพราะในไทยมีคนฟิลิปปินส์อาศัยอยู่ไม่น้อย เราต้องไม่แพ้เขา ตอนนี้นักกีฬาเรากำลังใจดีกันมากๆ และพวกเขากำลังรอคนไทยเข้าไปเชียร์อยู่ครับ" "เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย