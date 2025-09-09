xs
“ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” เปิดโครงการใหญ่ “ROAD TO USA” สร้างโอกาสใหม่วงการกีฬาไทย

“ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” เปิดโครงการใหญ่ “ROAD TO USA” สร้างโอกาสใหม่วงการกีฬาไทย เปิดคัดตัวนักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิงอายุ 11-15 ปี ทั่วประเทศ โดยให้การสนับสนุนทุนเรียนฟรี 100% พร้อมปูทางสู่สหรัฐอเมริกา ย้ำ เปิดสนามคัดเลือกวันที่ 13-28 กันยายน 2568 โดยใช้พื้นที่ 3 ภาค ครอบคลุมการคัดเลือก “เหนือ-ใต้-อีสาน” ระบุเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะประธานโครงการ เปิดเผยว่า “WISDOM SPORTS ACADEMY” เปิดโอกาสให้นักบาสเก็ตบอลหญิงไทยรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 11-15 ปี ได้รับโอกาสในการเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านกีฬาบาสเก็ตบอลระดับชาติ โดยทำการคัดเลือกนักบาสเก็ตบอลหญิงของไทย ที่มากความสามารถตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติและผ่านการคัดตัว ที่ทาง “WISDOM SPORTS ACADEMY” วางไว้ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดตัว สามารถคว้าทุน 100% พร้อมเปิดโอกาสให้สวัสดิการศึกต่อยอดในสหรัฐอเมริกาด้านการกีฬา

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ทาง “WISDOM SPORTS ACADEMY” ได้เปิดโอกาสให้กับเด็กไทยที่มีความสามารถทั่วประเทศ เข้ามาสมัครเพื่อทำการคัดเลือกตัวได้ทุกคนอย่างเท่าเทียม

“เด็กทุกคนในช่วงอายุดังกล่าว สามารถทำการลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านคิวอาร์โค๊ด ซึ่งสนาม2 จะทำการคัดตัวในวันที่ 13 กันยายน 2568 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย” นายณัฏฐพล กล่าว

ส่วนการลงทะเบียนสนามที่ 3 วันสุดท้าย คือวันที่ 14 กันยายน 2568 และทำการคัดตัวระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2568 ที่จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และการลงทะเบียนสนามที่ 4 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 21 กันยายน 2568 และทำการคัดตัวระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2568 ที่โรงยิม สวนสาธารณะ ธารา กระบี่


นายณัฏฐพล กล่าวย้ำว่า สำหรับผู้ผ่านการคัดตัว จะได้รับทุน 100% โดยสวัสดิการมีดังนี้ ทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศด้านกีฬา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และเงื่อนไขของอะคาเดมี)

ทั้งนี้ จะได้รับทุนเรียนฟรี ม.1-ป.ตรี (ไทย), เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มขัน อาหาร 3 มื้อ, ชุดซ้อมกีฬา, ชุดแข่งขัน, รองเท้ากีฬา นอกจากนี้ ยังมีที่พักพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก (แอร์) และประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ส่วนระบบการศึกษา ผ่านศูนย์การเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการศึกษาและอยู่ใน ACADEMY นักกีฬา ยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากนักโภชนาการ, นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, นักจิตวิตวิทยา, นักการศึกษา ดูแลตลอดระยะเวลา

อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่“WISDOM SPORTS ACADEMY” เบอร์โทร 0917124224

