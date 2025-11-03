“ปอปอ” กด 4 ทองยิมนาสติกลีลา JRC Star เรียกฟอร์มก่อนล่าแชมป์ซีเกมส์

ดาวเด่นทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025 อย่าง “ปอปอ“ พิยดา พีรมธุกร โชว์ฟอร์มเด็ดดวง ด้วสายการคว้าคนเดียว 4 เหรียญทอง ศึกยิมนาสติกลีลา รายการ JRC ยิมนาสติกลีลา สตาร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ครั้งที่ 4 ที่ยิมเนเซี่ยม สปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ในวันสุดท้าย เมื่อ 3 พ.ย. 2568 ซึ่งมีชิงเหรียญทองทั้งประเทศ ยุวชน เยาวชน และ ประชาชน โดยไฮไลต์อยู่ที่รุ่นประชาชนนั้น ”ปอปอ“ ซึ่งเป็นผู้เล่นทีมชาติชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 จากสโมสร จินจนา คว้าเหรียญทองได้จากอุปกรณ์ คฑา ซึ่งก็นับเป็นเหรียญทองที่ 4 ของเจ้าตัวในรายการนี้ ต่อจาก ประเภททีม, บุคคลรวมอุปกรณ์ และ ยิมนาสติกแด๊นซ์
ด้านดาวรุ่งอย่าง “แสนดี” สิขรี สุทธิรักษ์ ทีมชาติชุดซีเกมส์ 2025 จากสโมสรจินตนา เบียดกับคู่แข่ง สิงคโปร์ และ ญี่ปุ่น แย่งเหรียญทองอุปกรณ์ ห่วง มาครองอย่างสนุก และยังได้อีก 1 เหรียญทองจากอุปกรณ์ริบบิ้น
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เผยหลังจบการแข่งขันว่า แมตช์นี้ถือว่าประสบความสำเร็จตามคาด ถึงแม้จะมีเพียง 5 ชาติ เนื่องจากเป็นการแข่งขันในช่วงปลายปี และเชื่อว่าปีหน้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอน ส่วนการเตรียมซีเกมส์ 2025 หลังจากนี้จะส่งนักกีฬาไปเก็บตัวต่อที่จีนและรัสเซีย เพื่อกลับมาล่าเหรียญทองซีเกมส์ให้ได้ตามเป้าอย่างน้อย 5 เหรียญทอง