นักวิ่งกุมขมับเจอผู้จัดเทงาน-เชิดเงิน ที่สวนหลวง ร.9 สุดงงป้ายบอกวิ่งปี 2028

กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการงานวิ่ง เมื่องาน Run for Destination 2025 ที่มีกำหนดจัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 ณ สวนหลวง ร.9 ผู้จัดดันเทงานไปดื้อๆ ไร้เงาผู้รับผิดชอบ นักวิ่งที่มารอกันตั้งแต่เช้าต้องประสบภัย โดนเชิดเงินค่าสมัครไปคนละ 500 บาท โดยประมาณขณะเดียวกันซุ้มป้ายงานวิ่ง เขียนข้อความว่า RUN FOR DESTINATION 2025 SUNDAY 28th MAY 2028 ทำเอาเหล่านักวิ่งต่างงงกันว่าตกลงวิ่งปีนี้ หรือต้องรอวิ่งปี 2028 ซึ่งเมื่อเข้าไปตรวจสอบเพจของผู้จัด พบว่ามีโพสต์ล่าสุดตั้งแต่เวลา 23.00น. เมื่อคืนก่อน (24 พ.ค.)ทั้งนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าผู้จัดจงใจเชิดเงินงานวิ่งตั้งแต่แรกหรือไม่ เพราะของที่นำมาแจกนั้นถือว่าล่อตาล่อใจผิดปกติ ค่าสมัครแค่ 450 บาท แต่จะได้ทั้ง รองเท้าวิ่ง 1 คู่ (แบรนด์ ADIDAS),เสื้อ 2 ตัว, กระเป๋าสะพาย รวมไปถึงนาฬิกา สมาร์ทวอทช์โดยที่เสาของซุ้ม มีการระบุว่า บริษัท ต้นสนเก้าเก้า สปอร์ตคอมเพล็กซ์ เป็นผู้จัด ซึ่งชาวเน็ตได้ไปขุดคุ้ยมาและพบว่าบริษัทดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งงานวิ่งนี้ผู้จัดได้มีการเปิดลงทะเบียนวิ่งแบบเดี่ยว และวิ่งแบบครอบครัว โดยในแบบครอบครัว ค่าสมัคร 1,500 บาท แพ็ค 5 กิโลเมตร 1,000 บาท เป็นต้น มีผู้เข้าแข่งขันประเมินคร่าวๆ ว่างานนี้ผู้จัดน่าจะได้เงินประมาณ 1 ล้านกว่าบาททั้งนี้มีการเปิดเผยจากนักวิ่งที่เสียเงินค่าสมัคร และไปรอวิ่งตั้งแต่เช้า ระบุว่า เหตุการณ์วันนี้ถือว่าวุ่นวายมากเพราะคนที่รอมาวิ่งกันแต่เช้า แต่กลับไร้เงาของผู้จัด มีแค่เพียงพิธีกรนั่งอยู่เฉยๆ 1 คน ซึ่งน่าจะโดนเทเหมือนกันขณะเดียวกันได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ประเวศ ให้เข้ามาตรวจสอบ และได้มีการควบคุมตัวผู้หญิงไปสอบสวน 1 ราย ซึ่งคาดว่าอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้จัดงานวิ่งดังกล่าว