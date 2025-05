“เอ็มเค” แจงแล้ว เป็นเพียงผู้สนับสนุนงบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดงานวิ่ง เตรียมดำเนินคดีทำบริษัทฯ เสียหาย

จากกรณีนักวิ่งจำนวนมากรวมตัวกันที่ประตูดาวเรือง สวนหลวง ร.๙ เพราะมีการจัดงาน Run for Destination 2025 แต่ปรากฏว่าไม่พบผู้จัดงานอยู่ภายในงานแต่อย่างใด ส่งผลทำให้นักวิ่งได้รับความเสียหาย ทั้งที่ได้สมัครเข้าร่วมงานวิ่งและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว โดยภายในซุ้มประตูระบุว่า "จัดการแข่งขันโดย ต้นสนเก้าเก้า สปอร์ตคอมเพล็กซ์" และ "สนับสนุนโดย มูลนิธิป้าทองคำเอ็มเค" พร้อมโลโก้ เอ็มเค เรสโตรองต์ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (25 พ.ค.) เพจ "MK Restaurants" ได้ออกแถลงการณ์โดยโพสต์ระบุว่า “ประกาศชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการสนับสนุนงานวิ่ง Run for Destination 2025” พร้อมระบุข้อความว่า “เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการสนับสนุนงานวิ่ง RUN FOR DESTINATION 2025ด้วยความตั้งใจของทางบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีมาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรม "งานวิ่ง" เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ เข้าร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนงานวิ่ง "RUN FOR DESTINATION 2025" ด้วยจากเหตุการณ์ที่ผู้จัดงานกิจกรรม "RUN FOR DESTINATION 2025" ยกเลิกงานอย่างกะทันหัน โดยที่สร้างความเสียหายให้กับนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน และการยกเลิกงานแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ เป็นเพียงผู้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งตามที่ผู้จัดงานนำเสนอ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลเสียหายต่อบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยทางบริษัทกำลังเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับทางผู้จัดงานในลำดับถัดไป จึงเรียนมาเพื่อทราบบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)