AIS จัดเต็มไฮไลท์-รีรันฟุตบอลไทยลีก1-3! บุรีรัมย์ยังไร้พ่าย-สาครยิงนาทีบาปเฉือนธนบุรี

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความระทึก มีหลายเกมที่ผู้ตามสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะในตอนท้ายได้ รวมถึงมีการทำประตูชัยในนาทีบาป ทำให้มีความน่าสนใจต้องย้อนกลับมาชมไฮไลท์กันอีกครั้งหนึ่ง
เริ่มกันที่ศึก “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” ไฮไลท์ที่ต้องชมเลยคือเกมระหว่าง “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ “สวาดแคท” นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 2-1 ในเกมที่บอกว่าพวกเขาเจองานหนักเมื่อต้องเป็นฝ่ายตามหลังก่อนในครึ่งแรก ก่อนจะมารัว 2 ประตูในครึ่งหลังจากกิเยร์โม่ บิสโซลี่ และโรเบิร์ต ซูล์จ ทำให้ยังครองสถิติไร้พ่ายอยู่ทีมเดียวในลีกสูงสุดเวลานี้
ด้าน “บีวายดี ซีล5 ลีกสอง” ก็สนุกตื่นเต้นเช่นกันในเกมที่ “ปืนใหญ่ลังกาสุกะ” ปัตตานี เอฟซี ที่ได้ประตูชัยในช่วงนาทีบาป บุกเอาชนะ “กระทิงเพลิง” บางกอก เอฟซี 2-1 เก็บชัยชนะนัดแรกในรอบ 5 เกมหลังสุดของตัวเองได้สำเร็จ
ขณะที่ “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” ที่สุดสัปดาห์นี้กลับมาแข่งขันกันครบ 6 โซน 33 คู่ ต้องบอกว่ามีเกมที่สนุกดุเดือดอยู่หลายเกม อาทิเช่นเกมในโซนภาคตะวันตก การเจอกันของ 2 ทีมนำอย่าง "พยัคฆ์สาคร " สมุทรสาคร ซิตี้ กับ "ม้าศึกฝั่งธน" ธนบุรี ยูไนเต็ด ที่สมุทรสาครเจ้าถิ่นตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อน แต่ก็มาได้ 2 ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง พลิกแซงชนะ 2-1 ยัดเยียดความปราชัยนัดแรกให้กับธนบุรี และขยับไปมี 16 แต้มเท่ากันได้สำเร็จ
อีกคู่หนึ่งที่สนุกก็คือเกมในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเกมที่มีการทำถึง 8 ประตู ทว่าเป็นฝั่ง "นักรบเซไล" เมืองเลย ยูไนเต็ด เจ้าถิ่น ที่ยิงอยู่ข้างเดียว ถล่มเอาชนะ “แมวมหัศจรรย์” โคราช ซิตี้ 8-0 เรียกว่าเป็นสกอร์ที่ขาดที่สุดของฟุตบอลไทยลีก 3 ในฤดูกาลนี้เลย
