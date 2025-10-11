เพราะคนเราไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเดียว! บีเอฟบี พัทยา ตัวอย่างของสโมสรนักสู้ชีวิต

เพราะคนเราไม่จำเป็นต้องมีเพียงอาชีพเดียว....ด้วยสังคมไทยยุคปัจจุบัน เราได้เห็นผู้คนมากมายนอกจากมีอาชีพหลักแล้ว ก็มักจะมีอาชีพเสริมกันแทบทั้งสิ้น
ไม่เว้นแม้แต่วงการฟุตบอลไทย จริงอยู่ที่เราก้าวขึ้นมาสู่ระดับลีกอาชีพ นักเตะ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์ของฟุตบอลไทย ล้วนแต่มีงาน มีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็ตาม แต่เราก็ยังได้เห็นนักฟุตบอลหลายๆ คน มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้ให้กับตัวเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมในระดับไทยลีก 3 หรือที่เรารู้กันดีว่าคือลีกระดับภูมิภาค ที่มี 68 ทีมจากทั่วประเทศเข้าร่วม ว่ากันตามตรงแล้วแม้จะเป็นลีกอาชีพ แต่ระดับเม็ดเงินลงทุน หรือรายได้ของนักฟุตบอล มันคงไม่สามารถเทียบได้กับนักเตะในระดับไทยลีกหรือไทยลีก2
มันจึงไม่แปลกที่จะเห็นนักเตะระดับไทยลีก 3 นอกเหนือจากเตะฟุตบอลแล้ว ก็มีอาชีพเสริมต่างๆ เพื่อหารายได้เสริมให้กับตัวเอง เมื่อรายได้จากฟุตบอลมันยังไม่เพียงพอ
หนึ่งในทีมที่ต้องบอกว่าช่วงนี้กำลังเป็นกระแสเรื่องของนักเตะที่มีมากกว่าหนึ่งอาชีพ ก็คือ “โลมาเพชฌฆาต” บีเอฟบี พัทยา ซิตี้ ทีมจากโซนภาคตะวันออก ของ “บอสแอน” จีระยุทธ มณีโคตร ประธานสโมสร
ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวของ “แม็ก” กนก ทัพซ้าย กองกลางของทีมที่ทั้งขับแกร็บ-เก็บขวด รวมถึงสอนฟุตบอลเด็กเพื่อเป็นรายได้เสริม
แต่ในทีมนี้ไม่ได้มีแค่แม็กคนเดียว ยังมี “สมาร์ท” เอกราช มณีโคตร ปราการหลังของทีมที่ก็ขับแกร็บเช่นเดียวกัน หรือ “โย” กนกภูมิศักดิ์ เวียงสอนศิริกุล อีกหนึ่งกองหลังของทีมที่ทำงานเป็นพนักงานส่งของให้กับบริษัทบ้านฟุตบอล ร้านอุปกรณ์กีฬาของ “บอสแอน”
นอกจากนี้ยังมี “ไอซ์” ณรงค์ศักดิ์ ศรีรุ่ง ประตูมือ 1 ที่เป็นพนักงานขับรถส่งของ รวมถึง “เบสต์” ปวิตร เกิดผล แนวรุกของทีมที่ทำงานอยู่อู่ซ่อมรถ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมรถให้ลูกค้า
“บอสแอน” จีระยุทธ ยอมรับว่า สโมสรแห่งนี้เปิดกว้างกับนักฟุตบอลทุกคนในการมีอาชีพเสริม เพราะเข้าใจว่าทุกคนมีภาระหน้าที่ต้องดูแลครอบครัว บวกกับรายได้จากสโมสรที่ให้ในหลักพันเข้าใจว่ายังไม่เพียงพออยู่แล้ว
“สิ่งที่เราทำตอนนี้คือพยายามระดมหาสปอนเซอร์เพิ่มเติม นอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว จะพยายามหาโบนัสให้กับน้องๆ ถ้าหากเก็บชัยชนะหรือว่าทำประตูได้ ก็จะพยายามหาเงินตรงนี้มาเพิ่มให้กับนักเตะในทีม
อย่างไรก็ตาม ต้องบอกว่า บีเอฟบี พัทยา ซิตี้ อยู่ในโซนที่การแข่งขันสูงมากๆ อย่างโซนตะวันออก ซึ่งบอสแอนเอง ยอมรับว่าจากเดิมที่วางเป้าหมายอยู่ 1 ใน 7 ของโซน แต่ตอนนี้จะต้องพยายามรักษาผลงานให้ได้อยู่ในระดับไทยลีก3 ต่อไปก่อน
“ผมยอมรับเลยว่าตอนนี้ทีมในโซนยังมองกันไม่ออกว่าใครจะตกชั้น เพราะศักยภาพในโซนนี้ถือว่าสูสีกันทุกทีม ไม่มียิงถล่มกันแบบโซนอื่นๆ แน่นอน”
ผลงานของบีเอฟบี พัทยา ใน “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” โซนตะวันออก ตอนนี้ถือว่าเกาะกลุ่มกลางตารางได้อย่างเหนียวแน่น แสดงให้เห็นว่าแม้ว่านักเตะจะมีอาชีพเสริม แต่โฟกัสของพวกเขาก็ไม่ได้หลุดจากฟุตบอลไป
สำหรับแฟนบอลที่อยากให้กำลังใจทีมสู้ชีวิตอย่าง บีเอฟบี พัทยา ซิตี้ ก็สามารถรับชมการแข่งขันของพวกเขาได้ผ่านทาง AIS PLAY ที่ปีนี้ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก3 ให้แฟนฟุตบอลได้ชมกันแบบจุใจสุดๆ ตั้งแต่รอบแบ่งโซน สามารถรับชมเกมที่บีเอฟบี พัทยา ซิตี้ ลงสนามทุกนัดได้ทาง AIS PLAY ได้ทุกที่ทุกเวลา
