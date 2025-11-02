ท่าข้ามชลบุรีบดพีวีเอฟเวียดนาม 2-1 ผงาดแชมป์บอลเทยินยู-17 ประเทศไทย

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ รายการ TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025 ประเทศไทย (เทยิน ยู-17 นิว เจเนอเรชั่น คัพ 2025 ประเทศไทย) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย องค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) ร่วมกับ บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.2568 โดยทัวร์นาเมนต์นี้มีสุดยอดนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จาก 8 สโมสรชั้นนำของ 4 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย, ญี่ปุ่น, เวียดนาม และเมียนมา ร่วมฟาดแข้งที่ ธนบุรี สเตเดี้ยม
ล่าสุดเมื่อ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา เดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ คู่ชิงฯ ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี ตัวแทนจากประเทศไทย แชมป์กลุ่มเอ ที่ทำผลงานชนะ 2 เสมอ 1 ผ่านเข้ามาดวลกับ พีวีเอฟ ตัวแทนจาก เวียดนาม แชมป์กลุ่มบี ซึ่งมีผลงานในรอบแรก ชนะ 2 เสมอ 1 มาเช่นกัน
แมตช์นี้แม้ต้องเล่นกันท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาตลอดเกม แต่ทั้งสองทีมก็สู้กันเต็มที่ไม่มีกั๊ก โดยนาทีที่ 10 ผู้มาเยือนจากเวียดนาม ออกนำก่อน 1-0 จากการเข้าชาร์จจ่อๆของ เล ตวน อันห์ ก่อน ท่าข้ามฯ จะเดินเกมบุกเข้าใส่ และมาได้ประตูตีเสมอจาก พสิษฐ์ วงศ์แสนสุข ในนาที 31 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 1-1
ครึ่งหลังทั้งสองทีมพยายามเปิดเกมบุกลุ้นประตู แต่ทำได้แค่หวาดเสียว ทำให้จบเกมเสมอกันไป 1-1 ต้องลุยกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษ ก่อนจะเป็นทาง วรรณลภย์ กุญชะโมรินทร์ ศูนย์หน้าของทีมที่มายิงประตูที่ 2 ให้ท่าขามฯ ของการต่อเวลาพิเศษในช่วงครึ่งหลัง และกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ ทำให้ ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี เอาชนะไป 2-1 คว้าแชมป์ประจำทัวร์นาเมนต์นี้ไปครอง
ด้านเกมชิงอันดับ 3 ฟัลคอน เอฟซี จากเมียนมา เอาชนะ ราชนาวี เอฟซี ตัวแทนจากไทย 3-1 ส่วนรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้ ตกเป็นของ พสิษฐ์ วงศ์แสนสุข เซนเตอร์ตัวเก่งของ ท่าข้าม ชลบุรี ด้านรางวัลดาวซัลโวสูงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้ ตกเป็นของ ญีญี ตาน ดาวยิงจาก ฟัลคอน เอฟซี ของเมียนมา
หลังจบการแข่งขัน มร. มาซาโอะ คิบะ ผู้จัดการแข่งขัน และประธานองค์กร JDFA พร้อมด้วย ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี ม.ธนบุรี และ มร.คาซูชิเกะ อาซาดะ ประธาน บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับต่างๆ ด้านรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า ตกเป็นของ
มร.มาซาโอะ คิบะ เผยว่า JDFA ยินดีที่ได้เห็นเยาวชนจากไทย อาเซียน และญี่ปุ่น ร่วมการแข่งขัน TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025 ประเทศไทย และต้องขอแสดงความยินดีกับทีมแชมป์ ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี ด้วย สำหรับตนหวังว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ในด้านกีฬา สังคม ชีวิตประจำวัน สร้างประสบการณ์ลูกหนัง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต สำหรับตนพร้อมผลักดัน การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ให้เกิดขึ้นอีกในปีต่อๆไป