จุฬาฯ งัดฟอร์มเด็ดชนะ 18-7 จุด ป้องกันแชมป์รักบี้ 15 คนอุดมศึกษา

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา
รอบชิงชนะเลิศเป็นการรีแมตช์คู่ชิงครั้งที่แล้ว ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แชมป์เก่า พบกับ มหาวิทยาลัยธนบุรี 1 รองแชมป์เก่า โดยจุฬาฯนั้นแม้ว่าจะไม่ฟูลออฟชั่น แต่ 15 คนแรกที่ส่งไปก็ถือว่าไว้ใจได้ ขณะที่ ม.ธนบุรี 1 จัดเต็มด้วยผู้เล่นทีม 15 คนทีมชาติไทยแทบจะฟูลทีม อาทิ สุธางค์ เอาวิริยะกุล, วัชรพล มหาเฮือนจันทร์, จิรวัฒน์ คำไทย และ ศิขริน เม่งช่วย
รูปเกมในครึ่งแรกเป็นทาง จุฬาฯ ที่เขี้ยวกว่าแม้ตัวผู้เล่นจะเป็นรอง แต่ก็ยังเอาตัวรอดได้ จนออกนำไปก่อน 3-0 จุดจากการเตะโทษของ พัสกร แป้งใส จากนั้นอาศัยจังหวะผิดพลาดของ ม.ธนบุรี วางทรัยจาก ธีรวัช ปุจฉาการ และ พัสกร เตะเปลี่ยนไม่เข้า จุฬาฯ นำ 8-0 จุด ในช่วงก่อนหมดเวลาครึ่งแรก ม.ธนบุรี อาศัยลูกหนักเข้าสู้ วิ่งชน ไล่บี้ ป้วนเปี้ยน หน้าเส้นทรัย จุฬาฯ จนสามารถทะลุแนวป้องกันวางทรัยได้จาก พชร คล้ายขยาย และยังเตะเปลี่ยนเข้าไปอีกโดย ธนพัฒน์ พุทธรัตน์ ไล่มาเป็น 7-8 จุด
จากนั้นในครึ่งหลังเกมต้องหยุดลงราวๆ 5 นาที เนื่องจากฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจ ทำให้ต้องพานักกีฬาทั้งหมดเข้าตัวอาคารเพื่อป้องกันฟ้าผ่า แต่เมื่อสงบลงก็กลับสู่สนามกันต่อ แล้วเป็นทาง จุฬาฯ ที่เล่นได้ดีกว่าเอาชนะไป 18-7 จุด ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย