"ก้อง-ก๊องส์" ลุยศึก ลุ้นล่าแต้ม โมโตจีพี สนาม 20 ที่ มาเลเซีย

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา เดินหน้าล่าผลงาน ลุ้นเก็บแต้มเพิ่มในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 20 รายการ มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคมนี้ ขณะ "ก๊องส์" ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งชาวไทย เตรียมบิด โมโตทรี ต่อเนื่องหลังคัมแบ็กจากอาการบาดเจ็บ โดยจะดวลกันที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ เดินทางถึงสนาม เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ร่วมกับทีม โดย เซปังฯ นับเป็นอีกหนึ่งในสนามที่ดาวบิดชาวไทยคุ้นเคย และมีโอกาสลุ้นแต้มอีกครั้งในแทร็กที่เปรียบเหมือน "โฮมเรซ" แห่งที่สองของเจ้าตัว
ขณะที่ "ก๊องส์" ธัชกร บัวศรี นักบิดไทย หมายเลข 5 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย เพิ่งคัมแบ็กสู่สนาม โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ อีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขัน มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ โดยตั้งเป้าขยับเข้าหากลุ่มกลางให้ได้เพื่อลุ้นเก็บแต้ม
ทั้งนี้ ศึก มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคมนี้ โดยจะจับเวลารอบควอลิฟายและสปรินต์เรซในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคมนี้ ส่วนการแข่งขันรอบเมนเรซจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 11.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 12.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV