"ฮัดสัน" ยืนยันพร้อมสานต่อสิ่งที่ "อิชิอิ" ทำเอาไว้ ไม่ปิดประตูแข้งซีเนียร์ติดทีมชาติ

แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือคนใหม่ของทัพ "ช้างศึก" ทีมชาติไทย ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจาก "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ โดยเจ้าตัวยืนยันพร้อมสานต่องานที่ มาซาทาดะ อิชิอิ ทำเอาไว้ ยืนยันไม่ปิดประตูแข้งซีเนียร์ติดทีมชาติไทย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร FA Thailand สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "แอนโธนี ฮัดสัน" หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ อย่างเป็นทางการ
โดย แอนโธนี ฮัดสัน กล่าวว่า "ก่อนอื่นสวัสดีทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ กราบขอบคุณ มาดามแป้ง นายกสมาคมฯ ผู้บริหาร ที่มอบโอกาสตรงนี้ ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้ทีมชาติไทย พัฒนาและบรรลุเป้าหมายต่อไป"
"ขออนุญาตแนะนำตัวที่เข้าวงการฟุตบอลผ่านทางคุณพ่อ ที่เคยเป็นอดีตนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านความคิดและการพัฒนาฟุตบอล ในส่วนเส้นทางอาชีพ ผมก็มีโอกาสทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้ง บาห์เรน, นิวซีแลนด์ รวมถึง ที่กาตาร์ รวมถึงประเทศไทยด้วยที่ได้โอกาสมากมาย"
"ผมโชคดีที่มีโอกาสทำงานในหลายประเทศ แต่ต้องกล่าวถึงประเทศไทยเป็นพิเศษ ผมโชคดีมากที่ได้โอกาสทำงานในประเทศนี้ เพราะได้เจอผู้คนมากมาย และได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมาย ผมมีความสุขมาก ในส่วนของประเทศไทย ที่เป็นทีที่พิเศษ ก็เพราะเป็นเรื่องวัฒนธรรมและผู้คน ที่ทุกคนยิ้มแย้มให้กัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และทุกคนมีพาสชั่นในเกมฟุตบอล และมีศักยภาพที่ไปได้ไกลมาก ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นและสัมผัสได้ถึงความรักในกีฬาฟุตบอลของทุกคน"
"ในการทำหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ก็ได้ตั้งคำถาม การวิเคราะห์ หรือได้รับคำแนะนำมากมาย ที่ทำให้ผมได้คิดและตกผลึก สำหรับบทบาทผู้อำนวยการเทคนิค แต่ละที่ ก็มีความแตกต่างกัน บางที่ก็โฟกัสในส่วนทีมชาติ บางที่ก็โฟกัสในส่วนของเยาวชน บางที่ก็โฟกัสที่ฟุตบอลหญิง ก็อยู่ที่การได้รับคำมอบหมาย และการให้ความสำคัญในแต่ละบทบาท ในส่วนที่ผมรับผิดชอบหลักในช่วงที่ผ่านมา ก็คือการดูภาพรวม ในชุดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงไป ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมได้เรียนรู้ ศึกษาสิ่งต่างๆ ทั้งตัวผมเองและวงการฟุตบอล ก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่ทำให้ฟุตบอลไทยเติบโตและพัฒนาได้อีก"
"ก่อนจะพูดถึงเรื่องต่อไปก็อยากจะเล่าถึงจุดไหนบ้างที่เราได้พัฒนาแล้ว เพื่อช่วยต่อยอดฟุตบอลไทยมากขึ้น อย่างแรกที่ผมได้ลงมือทำคือการได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคัดตัวผู้เล่นเยาวชนในโครงการ ทาเลนต์ ไอดี ทั้งฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง การเก็บตัวของเยาวชนทีมชาติ ในรายการต่างๆก่อนหน้านี้"
"รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลของภาครัฐ อย่างกรมพลศึกษา เพื่อให้รู้ที่มาที่ไป รวมถึงพื้นหลังของฟุตบอลว่ากว่าที่เราจะได้ฟุตบอลทีมชาติชุดหนึ่ง ทำให้ผมได้เห็นภาพรวม สิ่งที่ผมพูดถึงจุดต่างๆ เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่า มันเป็นงานที่ต่อยอดนอกจากฝั่งทีมชาติ เราต้องทำโครงสร้างให้ดีขึ้นด้วย ข้อแรกก็คือแนวทางที่สอดคล้องของทีมชาติทุดชุด การสร้างวัฒนธรรม หรือมาตรฐานให้เหมือนกันทุกๆชุด เพื่อให้นักกีฬาเยาวชนเติบโตขึ้นมาตามเส้นทาง สิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรุ่นก็คือเลขอายุ"
"แต่ว่าวัฒนธรรมความเข้าใจต่างๆ เขาจะเติบโตมาได้ตามเส้นทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ข้อที่สองคืออัตลักษณ์ฟุตบอล ที่ผมเคยมีโอกาสได้พูดไป ซึ่งพอได้พูดไปก็ได้มีการพูดคุยในเหล่าแฟนบอล คิดว่าเป็นหัวข้อที่ได้สื่อสารกันมากขึ้น สำหรับฟุตบอล สิ่งสำคัญถ้าปัจจุบันเราไม่มีกลุ่มผู้เล่นจำนวนมาก"
"สิ่งที่เราทำได้คือทำกระบวนการต่างๆให้ชัดเจน กระชับ เด็กที่เริ่มเข้ามาสู่ทีมชาติชุดเล็กสุด ก็มีกระบวนการเติบโตเรื่อยๆ บทบาทแต่ละชุดต้องดูว่าเขาเล่นอย่างไร เติบโตไปเรื่อยๆ ไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก ปัจจุบันที่ผมเห็นทีมชาติชุดต่างๆ อาจจะมีสไตล์การเล่นที่หลากหลาย"
"เราจะทำอย่างไรให้ใกล้เคียงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้เล่นมีการเติบโตที่ง่ายขึ้น สิ่งที่กล่าวมาคือการให้เกียรติทีมชาติชุดต่างๆ เพราะผมเชื่อว่าเฮดโค้ชของทีมชาติแต่ละชุด ก็พยายามทำผลงานของทีมให้ออกมาดีที่สุด และสิ่งที่ต้องการสื่อสารเพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเติบโต เพื่อให้การคัดสรรมาเล่นในทีมชาติชุดใหญ่ จะเกิดอะไรขึ้น และได้เจอกับทีมชาติชุดเยาวชนมาก่อนหน้านี้"
"สิ่งที่เราทำเวย์นี้ ไม่ใช่ แอนโธนี ฮัดสัน เวย์ เพราะเป็นการทำงานร่วมกัน ของโค้ชที่ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในฟุตบอลไทย พูดคุยกัน ตกผลึกกัน และหาจุดแข็งของทีมชาติไทย วิเคราะห์ออกมา ว่าจุดแข็งของนักกีฬาไทยคืออะไรและยึดสไตล์การเล่นที่เหมาะสม และใส่ไปในทีมชาติไทยในแต่ละชุด"
"ความท้าทายของเราในช่วงที่ผ่านมาคือจำนวนการแข่งขันของเยาวชน อย่างที่เราทราบกันว่า นักกีฬาเยาวชนของเราหลายคนมีความสามารถ คำถามคือจะทำอย่างไรให้เขามีเกณฑ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ทราบกัน ต้องชื่นชมและขอบคุณ มาดามแป้ง นายกสมาคมฯ อย่างฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ โค้กคัพ ที่จะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนมากขึ้น"
"อีกอย่างคือความท้าทายคือการสเกาท์ สร้างฐานข้อมูลนักกีฬา อาจจะไม่ได้น่าฟังสักเท่าไหร่แต่คือความจริง ต้องขอบคุณนายกสมาคมฯ ที่เห็นในจุดนี้ และได้ลงทุนในการซื้อระบบนี้เพื่อให้ทีมชาติไทยได้ใช้ต่อไปในอนาคต ต่อมาก็คือเรืองระบบ ลองจินตนาการภาพ ว่าถ้าเรามีโค้ชคนหนึ่ง พอเปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆที่วิเคราะห์มา ก็จะไปกับโค้ช โค้ชคนต่อไปมาก็ต้องเริ่มต้นใหม่ แต่หลังจากนี้เราจะมีระบบเก็บรวบรวมฐานข้อมูลของนักกีฬา รวมถึงนักกีฬาต่างชาติ หรืออย่างลูกครึ่ง เพื่อรวมอยู่ในฐานข้อมูลของสมาคมฯ"
"ส่วนตัวผมอยากพูดแทนในส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกคน จากการทำงานกับสมาคมฯประเทศต่างๆ สิ่งที่ได้ทำเป็นพิเศษที่นี่ก็คือ ทุกคนทุ่มเททำงานหนัก และรักฟุตบอลจริงๆ อยากให้ฟุตบอลพัฒนาจริงๆ เหมือนแฟนบอลทุกท่าน ทำให้ผมรู้สึกว่าที่นี่วิเศษกว่าที่อื่นๆ"
"สถานะของสัญญาก็อย่างที่ทราบข่าว ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ตัวผมก็รับทราบพร้อมๆกับทุกท่าน เมื่อวานก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของสถานะต่างๆ ก็ยังอยู่ในการพูดคุยและทำการเซ็นกันในปัจจุบัน สำหรับสองเกมต่อไปที่อยู่ในความกดดัน ตัวผมก็เคยมีประสบการณ์ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อน ในช่วงที่รับงานคุมทีมชาติบาห์เรน และ สหรัฐอเมริกา สถานการณ์ก็ใกล้เคียงกัน ที่บังคับว่าต้องชนะเพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้ในสองเกมต่อไป"
"ในเรื่องของความคาดหวัง ก็ให้เกียรติคู่ต่อสู้ทั้งสองทีมที่เราจะพบ ทั้งศรีลังกา และเติร์กเมนิสถาน แต่ผมมั่นใจว่าเราสามารถเอาชนะและเข้ารอบต่อไปตามเป้าหมายได้แน่นอน สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจ คือศักยภาพของนักกีฬาระดับสูงทุกคน สถานการณ์ต่างๆ ของเราเช่นกัน รวมถึง ถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้อง อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดี ผมเองก็พร้อมจะผลักดันให้ทีมโขว์ฟอร์มได้ดี และอยู่ในจุดนั้นได้ ตัวผมมีความมั่นใจ"
"สิ่งที่ผมเชื่อมั่นและมั่นใจ ผมเชื่อมั่นในตัวของนักกีฬาเยาวชน ถ้านักกีฬาความสามารถ ความดุดัน ความคิดถูกต้องทุกคนมีโอกาสลงเล่นทั้งหมด แต่ถ้าเราพูดถึงเยาวชนอย่างเดียว และต้องเลือกขุมกำลัง นอกจากนักกีฬาเยาวชน นักเตะประสบการณ์สูง ก็มีความสำคัญและบทบาทเช่นกัน เพราะไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นในสนาม"
"แต่รวมถึงการเป็นตัวอย่าง การประพฤติตัว จะทำให้เยาวชนเหล่านี้ ที่เข้ามา ได้เรียนรู้ การเตรียมตัว การควบคุมตัวเอง การดูแลตัวเองนอกสนาม นอกจากนักกีฬาเยาวชน นักกีฬาประสบการณ์สูงก็มีความสำคัญเช่นกัน ฟุตบอลทีมชาติกับสโมสร มีความแตกต่างกัน อย่างทีมชาติเกมเยือน ในต่างแดน"
"สิ่งที่แตกต่างตั้งแต่เดินทางถึง ก็คือวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกิน สิ่งที่มีผลมากสำหรับเยาวชน เพราะมีความเปราะบางในการปรับตัว ก็จะส่งผลถึงฟอร์มการเล่นด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นบทบาทของนักเตะประสบการณ์ก็คือเป็นผู้ที่ช่วยให้คำแนะนำ ในการรักษามาตรฐาน และลงสนามไปแล้วคว้าผลการแข่งขันตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้"
"ผมขอแชร์เรื่องความกระหายและความท้าทายส่วนตัว การที่ผมรับงานเพราะผมรักประเทศไทยจริงๆ รักในวัฒนธรรม และผู้คน ผมไม่ได้พูดเพราะมีคนไทยอยู่เต็มห้อง แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าทุกคนมีพาสชั่น เกี่ยวกับเกมฟุตบอล สิ่งที่ผมจะแชร์ต่อ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาเรื่อยๆในฐานะเฮดโค้ช ถึงสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับฟุตบอล เป็นเรื่องของผู้คน แฟนบอล และนักฟุตบอลไมได้อยู่ที่ตัวผมเอง สิ่งที่ผมอยากทำก็คือเป้าหมายระยะสั้น คือการไปเอเชียน คัพ สิ่งต่อไป คือทำให้นักฟุตบอลได้เล่นฟุตบอลทีมชาติอย่างภาคภูมิใจ เช่นเดียวกับแฟนบอลไทย ได้ภูมิใจ ถ้าในอนาคตระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้น ผมจะทำอย่างเต็มที่ที่สุด เมื่อถึงวันที่ผมต้องกลับไป ก็อยากให้เป้าหมายที่วางไว้เกิดขึ้นจริง"
"ในหน้าที่ของผมในฐานะผู้อำนวยการเทคนิค ผมทำงานกับทีมชาติไทย ในชุด U23 ลงไปเป็นหลัก เพื่อให้เกียรติในส่วนนี้เหมือนกัน ที่ผ่านมาผมก็ได้ติดตามข่าวสาร คอมเมนต์ต่างๆจากแฟนบอล ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ผมเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องหารือการทำงานร่วมกันอีกครั้ง"
"ที่ผมรักแฟนบอลไทยเพราะว่า ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมาย แต่แสดงให้เห็นว่าทุกคนรักฟุตบอลไทย และอยากให้ฟุตบอลไทยมีผลงานดีเสมอ ไม่ว่าจะกระแส หรือปฏิกิริยาของแฟนบอล ผมเองก็เป็นคนที่แคร์แฟนบอล เช่นเดียวกับนายกสมาคมฯ ก็อยากแสดงให้เห็นว่าทุกคนแคร์ฟุตบอลไทยจริงๆ อีกสิ่งผมเคารพทุกคอมเมนต์ ที่แสดงเข้ามาจากแฟนบอล หวังว่าวันหนึ่งผมจะทำให้ได้ ในการพาทีมชาติไทยเข้ารอบเอเชียน คัพ ทำให้แฟนบอลทุกคนภูมิใจกับฟอร์มการเล่น และผลการแข่งขันที่ทีมชาติไทยแสดงออกมา"
"สำหรับเรื่องทีมงานสตาฟโค้ช อย่างที่บอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก เรื่องของทีมงาน ก็มีไอเดียไว้บ้าง ก็คงจะมีทีมงานโค้ชชาวไทยร่วมทำงานด้วย และสรรหาโค้ชที่ดีที่สุดในประเทศไทย มาร่วมงานด้วย อีกด้านเพื่อให้โค้ชไทยได้เรียนรู้ และช่วยในการสื่อสารทางด้านภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นแค่ไอเดียอยู่"
"ถ้าพูดถึงโอกาสในการไปฟุตบอลโลก ผมเชื่อว่าเราสามารถไปได้ แต่สิ่งที่ต้องทำต่อไป ก็คือสิ่งที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มจำนวนแมตช์ การพัฒนาเยาวชน รวมถึงการพัฒนาโค้ชในส่วนต่างๆ สิ่งเหล่านี้ จะทำให้เราพัฒนาและมีโอกาสมากขึ้นในการไปฟุตบอลโลก ในความคิดเห็นของผมเราไปได้"
"ในส่วนของการเลือกนักเตะนั้นก็คงอาจจะมีนักเตะระดับซีเนียร์เข้ามาร่วมทีมบ้างเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่น้องๆ ให้ได้เล่นกันอย่างเต็มที่ที่สุดในทุกทัวร์นาเมนต์ต่อจากนี้"
"ผมเคารพและนับถือโค้ชอิชิอิ ในสิ่งที่โค้ชอิชิอิ ได้ทำมา สิ่งที่จะต้องสานต่อ มันคงผิดพลาดมาก หากผมจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมในช่วงที่ผ่านมาถือว่าดูดีแล้ว ทุกคนก็กำลังโอเค หน้าที่ของผม แคแรคเตอร์อาจจะแตกต่าง ผมก็ต้องค่อยๆ ถ่ายทอดให้ทีมงาน ซึมซับ ไปทีละระดับ เราจะพยายามวิวัฒนาการ มากกว่าจะปฏิวัติทุกอย่างครับ" เฮดโค้ชชาวอังกฤษ กล่าวปิดท้าย
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จะมีโปรแกรมในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน 2568 โดยเริ่มต้นด้วยการ อุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ กับ ทีมชาติสิงคโปร์ ทีมอันดับ 155 ของโลก ที่ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ต่อด้วย บุกไปเยือน ทีมชาติศรีลังกา ทีมอันดับ 193 ของโลก ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก