"มาดามแป้ง" ควักเงินส่วนตัว 25 ล้านบาท ช่วยสมาคมฯ ใช้หนี้ก้อนแรกให้ สยามสปอร์ต

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แถลงบริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 25,000,000 บาท เพื่อให้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการชำระหนี้บางส่วนตามคำพิพากษา ให้แก่ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร FA Thailand เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568สำหรับการบริจาคเงินดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากสภากรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 และได้ทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชีหลักของสมาคมฯ วันที่ 22 เมษายน 2568 เป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ ยังได้บริจาคเงินส่วนตัว อีกจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อตั้งกองทุน สำหรับสภากรรมการ เพื่อวัตถุประสงค์ สำหรับการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ สมาคมฯ ที่ปัจจุบันกำลังขาดสภาพคล่องทางการเงินลงไป โดยบริหารกองทุน ภายใต้สภากรรมการ 4 ท่าน ดังนี้1. ยุทธนา หยิมการุณ อุปนายก2. เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล กรรมการกลาง3. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการกลาง4. ระวิดา ซอโสตถิกุล กรรมการกลางขณะเดียวกัน “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยังแถลงเปิดแคมเปญ คนไทย รัก บอลไทย อย่างเป็นทางการ เพื่อหารายได้ ช่วย สมาคมฯ อีกหนึ่งช่องทาง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จากผู้ที่มีอุปการะทุกท่าน แบ่งเป็นกิจกรรม 1 : การเปิดรอบ การแสดงละครเวที อันธพาล 2499 อันธพาล The Musical รอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ซึ่งขณะนี้ มีรายรับแล้วจำนวน 15,000,000 บาท โดยมีเป้าหมายรายได้ 30,000,000 บาท และ เงินส่วนนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาคมฯ ไม่หักต้นทุนใดๆ ทั้งสิ้นกิจกรรม 2 : การจำหน่ายเสื้อรุ่นพิเศษ ร่วมกับ WARRIX ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของ สมาคมฯ โดยจะออกแบบและผลิตเสื้อคนไทย รัก บอลไทย รุ่นพิเศษ ขึ้น โดยต้นทุนการผลิตเป็นของสมาคมฯ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ และ ดำเนินแผนงานหลังบ้าน เพราะจะจำหน่ายผ่านทาง Website ของสมาคมฯ และ เงินทุกบาทจะโอนเข้าบัญชีสมาคมฯ โดยตรงเช่นกันโดยจะเปิดจำหน่ายในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2568 ช่วง ฟีฟ่า เดย์ ของ ทีมชาติไทย ที่มีโปรแกรมเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับ อินเดีย วันที่ 4 มิถุนายน และ วันที่ 10 มิถุนายน ไปเยือน เติร์กเมนิสถาน ในรายการเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 2 พร้อมยืนยันว่าราคาที่คิดไว้ไม่สูง และ จะแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วกิจกรรม 3 : ทีมชาติไทย Road Show ทั่วประเทศ ฟุตบอลนัดพิเศษ 4 ภาค โดยฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมฯ- ปักเป้าหมายเป็น Road Show 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร สงขลา เชียงใหม่ และ นครราชสีมา- แพลนเป็นทีม All Star ทีมชาติไทย พบ All Star influencer และอดีตนักเตะในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ- กิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านหน้า กิจกรรม CSR ร่วมกับพื้นที่ สมาคม และช่องทางการจำหน่าย ขอแถลงให้ท่านทราบหลังการวางแผนทุกด้านสมบูรณ์แล้วอีกครั้งกิจกรรม 4 : การระดมทุนรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาต่อสมาคมฯ- โดยสมาคมฯ ได้เปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาใหม่ เพื่อรับการระดมทุนจากพี่น้องประชาชน ที่อยากช่วยสมาคม จะกี่บาทก็ถือเป็นน้ำใจจากคนที่รักในฟุตบอลไทย และ ขณะนี้ สมาคมฯ ได้ยื่นเรื่องขอเรี่ยไรกับกรมการปกครอง ตามกระบวนการ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย หากทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็จะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ขณะที่ความคืบหน้าด้านคดีความและการดำเนินการนั้น ขั้นตอนต่อไป สมาคมฯ และ สยามสปอร์ต จะพูดคุยไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับยอดหนี้ตามคำพิพากษาที่เหลือร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568การแถลงข่าวทั้งหมดนี้ นับเป็นการแสดงถึงความจริงใจของ สมาคมฯ โดยการบริหารงานของ “มาดามแป้ง“ นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ และสภากรรมการในชุดปัจจุบัน ที่พยายามทุกด้านเพื่อเร่งแก้ปัญหาหนี้สินนี้โดยเร็ว มิให้กระทบต่อการบริหารงานของทีมชาติไทยทุกชุด รวมถึงฟุตบอลลีกอาชีพของไทย ในทุกระดับ