กลุ่มทุน UAE ทาบ "เบ็คแฮม" คนกลางซื้อ "แมนฯ ยู" 5 พันล้านปอนด์

เดวิด เบ็คแฮม อดีตเทพบุตรลูกหนังชาวอังกฤษ ถูกทาบทามโดย กลุ่มทุนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
คณะนักลงทุนไม่เปิดเผยชื่อจาก ยูเออี วางแผนยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นครอบครองโดย ตระกูลเกลเซอร์ส เจ้าของทีมหลักชาวอเมริกัน
ตามแผนของการเทกโอเวอร์ กลุ่มทุนยูเออี ขอแรงสนับสนุนจาก เบ็คแฮม มิดฟิลด์ระดับตำนาน "ปิศาจแดง"
รายงานจาก "เดอะ สตาร์" และ "มิร์เรอร์" ระบุ นายทุนรายนี้ติดต่อ ขุนพล "เรด เดวิลส์" ชุดแชมป์พรีเมียร์ ลีก 6 สมัย และเทรเบิล แชมป์ 1999 เพื่อทำหน้าที่ตัวกลางของการซื้อ-ขาย
เบ็คแฮม วัย 50 ปี มีทรัพย์สินสุทธิ 300 ล้านปอนด์ (ประมาณ 13,200 ล้านบาท) เป็นเจ้าของสโมสร อินเตอร์ ไมอามี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ซัลฟอร์ด ซิตี จะได้รับโอกาสร่วมหุ้น กรณีแสดงความสนใจ
เบ็คแฮม เป็นบุคคลโด่งดังระดับโลก ทำให้เป็นตัวเลือกสำหรับบทบาทนี้มากกว่า เวย์น รูนีย์ หรือ เอริค คันโตนา
อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ โจมตี ครอบครัวเกลเซอร์ ตลอดระยะเวลาบริหารสโมสรนาน 20 ปี สร้างหนี้สินก้อนโตแก่ ยูไนเต็ด และสูญเสียเงิน 1.2 พันล้านปอนด์ (ราว 53,000 ล้านบาท) ทั้งจ่ายหนี้สิน, ดอกเบี้ย และเงินปันผลแก่สมาชิกของตระกูล
แมนฯ ยูไนเต็ด ถูกประเมินมูลค่าไว้ 2 พันล้านปอนด์ (88,000 ล้านบาท) ทว่า ตระกูลเกลเซอร์ ตั้งราคาขายสโมสร 5 พันล้านปอนด์ (220,000 ล้านบาท)