แฟนๆ เนื้อเต้น! ชีคซาอุฯ โพสต์ปริศนา เจรจาเข้าซื้อหุ้น "แมนฯ ยู"

กลายเป็นข่าวดังในชั่วข้ามคืนในช่วงพักเบรกทีมชาติ เมื่อ เตอร์กี อัล-ชีค ผู้บริหารสูงสุดด้านกีฬาของซาอุดีอาระเบีย ออกมากล่าวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าตอนนี้กำลังมีการยื่นซื้อกิจการสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อยู่
เมื่อมีโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีการคาดกันว่า เตอร์กี อัล-ชีค กำลังเจรจากับ แมนฯ ยูไนเต็ด เกี่ยวกับการจัดเกมกระชับมิตรที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างฤดูกาลที่ ริยาด, ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งนอกจาก "ปีศาจแดง" จะเดินทางมาอุ่นเครื่องแล้ว อาจมีการเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อซื้อหุ้นของสโมสรด้วย
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตระกูลเกลเซอร์ เจ้าของส่วนใหญ่ของ แมนฯ ยูไนเต็ด ปฏิเสธการเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัทของ ชีค จัสซิม อัล-ธานี จาก กาตาร์ ก่อนจะขายหุ้น 27.7% ของสโมสรให้กับ เซอร์ จิม แรตคลิฟฟ์ ในราคา 1.25 พันล้านปอนด์ โดยยกการบริหารในส่วนของฟุตบอลให้ไปดูแลแบบเต็มตัว
โดยในโพสต์ของ เตอร์กี อัล-ชีค หัวหน้าหน่วยงานด้านความบันเทิงทั่วไป ผู้รับผิดชอบในการนำการแข่งขันกีฬาระดับโลกหลายรายการมาจัดที่ ซาอุดีอาระเบีย ระบุว่า “ข่าวดีที่สุดที่ผมได้ยินในวันนี้คือตอนนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบรรลุข้อตกลงในการขายกิจการสโมสรให้กับนักลงทุนรายใหม่ ผมหวังว่าเขาจะทำได้ดีกว่าเจ้าของเดิม”
อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างของ เตอร์กี อัล-ชีค มีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหน หรือเป็นเพียงคำวิพากษ์วิจารณ์ต่อตัว ตระกูลเกลเซอร์ หรือ เซอร์ จิม แรตคลิฟฟ์ ในโพสต์ของเขาเท่านั้น แต่ความคิดเห็นดังกล่าวมีผู้เข้าชมทะลุหลักล้านครั้งแล้วในตอนนี้