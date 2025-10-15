4 วันสุดท้าย! “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” นิยายวาย พุ่งติด Top 3 ขายดี พลาดไม่ได้

4 วันสุดท้าย! “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” แรงทะลุแผง นักอ่านแห่ล่า Rare Item - นิยายวาย พุ่งติด Top 3 ขายดี พลาดไม่ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 19 ต.ค. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อีกเพียง 4 วันเท่านั้น! ก่อนจะปิดฉากลงกับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (BOOK EXPO THAILAND 2025) ที่ปีนี้ร้อนแรงเกินคาด นักอ่านทั่วประเทศหลั่งไหลแน่นฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันแรกที่เปิดงาน กระแส “Rare Item” หนังสือหายากและนิยายวาย พุ่งทะยานติด Top 3 ยอดขายในงานนี้
ป้ายยา หนังสือ “Rare Item” ล้ำค่าที่นักอ่านต้องมี เริ่มที่ Booth G41 รุ่งวัฒนา ส่งเสริมรักการอ่าน โดย คุณธัญพร รุ่งวัฒนไพบูลย์ และ คุณสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ ชูของสะสมสุดคลาสสิก อย่างชุดนิทาน “Walt Disney Original 12 เล่ม” และ “ขายหัวเราะ เล่มใหญ่” ที่พานักอ่านย้อนวันวานกลับไปยุคทองของการ์ตูนบนแผงหนังสือ ยอดขายพุ่งแรง โดยเฉพาะช่วงวันหยุดต่อเนื่อง นักสะสมต่อคิวแน่นบูททุกวัน
ขยับมาที่ Booth G21 ร้านวุฒิชัยบุ๊คส์ โดย คุณวุฒิชัย แตงเล็ก ขอแนะนำ “เจ้าชายน้อย ฉบับครบรอบ 70 ปี” และ “ตำนานเทพเจ้ากรีก” หนังสือภาพสวยสะดุดตา สื่อถึง 17 เทพเจ้าในตำนาน พร้อมของสะสมหายากในราคาย่อมเยา เริ่มต้นเพียง 10 บาท หนังสือตรงใจของคุณวุฒิชัย คือ “ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน” ผลงานของ ประภัสสร เสวิกุล ที่สะท้อนความเรียบง่าย อ่อนน้อม และใฝ่รู้ ซึ่งเจ้าตัวย้ำว่า งานปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี และอยากชวนคนรักหนังสือมาสัมผัส Rare Item ด้วยตนเอง
เทรนด์เวปตูน นักเขียนรุ่นใหม่มาแรง
สายเวปตูนต้องไม่พลาด Booth O36 Anitime โดย คุณชลากร สถิวัสส์ กับหนังสือขายดีอย่าง “อาลัว กับสงครามขนมหวาน” และ “ฟา องค์รักษ์หญิงจำเป็น” จากนักเขียน Lonely Cat ที่ขายดีจนต้องเติมสต็อกทุกวัน พร้อมผลงานตรงใจของเจ้าของบูท คือ “sayCUTE พูดสิว่า ฉันน่ารัก” โดย nockexe
คุณชลากร เผยว่า “งานมหกรรมหนังสือปีนี้ สะท้อนว่าหนังสือไทยกำลังสร้างดาวดวงใหม่ ทั้งนักเขียน นักวาด และเวปตูน เรามีชุมชนคนรักการอ่านที่แข็งแรงขึ้นมาก งานนี้คือพื้นที่ยกระดับนักเขียนรุ่นใหม่ และเป็นแรงขับเคลื่อน Soft Power ของไทยในวงการสื่อสิ่งพิมพ์อย่างแท้จริง”
เปิดโลก “จักรวาลโอเมก้าเวิร์ส” กระแสแรงแห่งยุคนิยายวาย กลายเป็นคำที่จุดกระแสสนั่นงาน ด้วยโครงสร้างตัวละครที่ลึกและหลากมิติ แบ่งเป็น อัลฟ่า – พระเอกผู้มีกลิ่นกายเฉพาะตัวดึงดูดคู่ชะตา, โอเมก้า – นายเอกที่มีกลิ่นหอมชวนหลงใหล และ เบต้า – มนุษย์ทั่วไปที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกแฟนตาซีนี้ ความละเอียดอ่อนของเนื้อหา สะท้อนอารมณ์และความสัมพันธ์ ทำให้ผู้อ่านอินจนกลายเป็นฐานแฟนเหนียวแน่น
นิยายวายยุคใหม่นี้ยังถูกต่อยอดเป็นซีรีส์ชื่อดัง กลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ สำนักพิมพ์ต่างพร้อมใจกันเปิดตัวผลงานใหม่แนวนี้มากที่สุดในรอบหลายปี ส่งผลให้ยอดขายพุ่งสูงตั้งแต่วันแรกของงาน โดยเฉพาะแนว แฟนตาซี และ พระเอกคลั่งรัก ซึ่งมีกลุ่มผู้อ่านหลักเป็นผู้หญิงวัย 20 ปีขึ้นไป ขณะเดียวกัน นักอ่านผู้ชายและหน้าใหม่ก็เพิ่มจำนวนอย่างเห็นได้ชัด
อย่ารอช้า เหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่านั้น ร่วมออกตามหาหนังสือที่ใช่ เรื่องที่ชอบ และนักเขียนในดวงใจได้ที่
“งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025)”
วันนี้ – 19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair
#BookExpoThailand2025 #MelodyOfBooks #อ่านหรือยังฟังหรือเปล่า #PUBAT