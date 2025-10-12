"กุลวุฒิ" ถูกย้ำแค้น 3 แมตช์รวด "บุศนันท์" อกหักแบดอาร์คติกฯ

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ กับ บุศนันท์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ 2 นักแบดมินตันความหวังของไทย ต่างอกหักรายการ อาร์คติก โอเพน รอบชิงชนะเลิศ ที่ประเทศฟินแลนด์
ศึกแบดมินตันระดับ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ อาร์คติก โอเพน ณ สนามวานทาน เอเนอร์เจีย อารีนา ชิงเงินรางวัลรวม 475,000 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 15.5 ล้านบาท) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 1 รายการ พยายามเปิดเกมบุกแลกกับ โจว เทียน เฉิน มือ 2 รายการจาก ไต้หวัน แต่ด้อยกว่าตรงความเฉียบคม พ่ายไป 11-21, 21-13, 19-21 รับเงินปลอบใจ 18,050 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 590,000 บาท)
ส่งผลให้ กุลวุฒิ ปราชัยแก่ โจว เทียน เฉิน แมตช์ที่ 3 ติดต่อกัน แบบเฮด-ทู-เฮด ต่อจากรายการ อินโดนีเซีย โอเพน และ ไชนา โอเพน
ประเภทหญิงเดี่ยว บุศนันท์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 19 ของโลก แพ้ อากาเนะ ยามากูชิ มือ 4 ของโลก 19-21, 16-21 ตามรูปเกมแบบผลัดกันรุกและรับ ฟันเงินเข้ากระเป๋า 18,050 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 590,000 บาท)