ยามาฮ่า ขับเคลื่อนโรงงานสู่มาตรฐานยุคใหม่ ปรับโฉมพื้นที่ผลิต เสริมความปลอดภัย เพิ่ม Co-Working Space ยกระดับคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงาน

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยการลงทุนปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ไลน์ผลิตในโครงการ “Safety & Healthy Improvement” ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย ทันสมัย และตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของยามาฮ่าในการให้ความสำคัญกับ “คน” ควบคู่กับ “คุณภาพ”
พิธีเปิดโครงการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ อาคารผลิต และประกอบรถจักรยานยนต์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร มร.มาซามิ อิชิโนะ ผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต นางสาวบัวทิพย์ จันทร์ดำรงกุล ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน และการตลาด นายอัตถากรณ์ สิงห์น้อย รองผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต นายฉัตรชัย บำรุงพรไพศาล รองผู้จัดการใหญ่ด้านวิศวกรรมการผลิต และ มร.ซาโตชิ ฮิโรเซ่ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร ร่วมประกอบพิธีตัดริบบิ้นเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลัง และความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหาร และบุคลากรยามาฮ่า
การปรับปรุงพื้นที่ไลน์ผลิตในครั้งนี้ครอบคลุมการยกระดับสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานหลายด้าน อาทิ การเพิ่มจุดความปลอดภัยในสายการผลิตหลัก และสายการผลิตรอง การปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนของพนักงาน และเพิ่มห้องประชุมที่ทันสมัย การเพิ่มแสงสว่างด้วยสกายไลท์ และติดตั้งหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี การติดตั้งตาข่ายกันนกเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยในพื้นที่ผลิต การเพิ่มกันสาดกันฝนเพื่อป้องกันพื้นลื่น และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การปรับปรุงจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจร และไฟไหม้ รวมถึงการปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศโดยติดตั้งพัดลมส่งลมเย็น และเพิ่มช่องระบายความร้อนด้านบนอาคารผลิต เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ยามาฮ่ามองว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำงานคือการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว “เพราะเราถือว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญ และเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต” การมีพื้นที่พักผ่อนที่เหมาะสม และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่เพียงช่วยสร้างขวัญกำลังใจ แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตให้สูงขึ้นด้วย ผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานสายการผลิตหลังการปรับปรุงพื้นที่ครั้งนี้สูงขึ้นมากกว่า 80% ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิผลของการดำเนินงาน และการตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง
โครงการ “Safety & Healthy Improvement” จึงไม่เพียงเป็นการยกระดับโรงงานให้ทันสมัย แต่ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร และคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน ยามาฮ่าจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และรักษามาตรฐานของผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและระดับโลก