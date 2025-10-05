“ออร์มสบี” เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์อินเตอร์ฯ ซีรีส์ อินโดนีเซีย สามโปรไทยจบ 3 ร่วม

ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, สดมภ์ แก้วกาญจนา และ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ จบสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 11 อันเดอร์พาร์ 269 รั้งอันดับ 3 ร่วม ในการแข่งขัน “จาการ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามดาไม อินดาห์ กอล์ฟ พาร์ 70 ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะที่โทรฟี่แชมป์เป็นของ เวด ออร์มสบี จอมแกร่งจากออสเตรเลีย ที่เฉือนเพลย์ออฟชนะ สกอตต์ วินเซนต์ จากซิมบับเว หลังทั้งคู่ปิดรอบสุดท้ายเข้ามาเท่ากันที่ 12 อันเดอร์พาร์ 268
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ รายการที่ 5 ของฤดูกาล รายการ “จาการ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สนามดาไม อินดาห์ กอล์ฟ ระยะ 7,124 หลา พาร์ 70 ในกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้เล่นชาวไทยผ่านเข้ารอบมาได้ 17 คน
ปิดฉากการชิงชัยปรากฎว่า เวด ออร์มสบี โปรชาวออสเตรเลียน ดีกรีแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ที่ประเทศไทยเมื่อปี 2023 และ สกอตต์ วินเซนต์ มือหนึ่งอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ปี 2022 จากซิมบับเว ออกสตาร์ทในฐานะผู้นำร่วม เก็บได้อีกคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 70 จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 12 อันเดอร์พาร์ 268 ต้องไปเพลย์ออฟหาผู้ชนะที่หลุม 18 พาร์ 4 และเป็น ออร์มสบี เป็นฝ่ายเซฟพาร์คว้าแชมป์ไปในการเพลย์ออฟครั้งแรก พร้อมรับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 12 ล้านบาท
ออร์มสบี เผยหลังครองแชมป์เอเชียน ทัวร์ รายการที่ 5 ให้กับตัวเอง พร้อมขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 ในตารางคะแนนสะสมอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ว่า “ผมรู้สึกดีที่ได้เล่นในกลุ่มสุดท้าย คิดแค่ออกไปเล่นให้ผ่อนคลาย ก็รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อย แต่พยายามอดทนไว้ วันนี้อาจจะไม่ได้เล่นดีที่สุด แต่ผมก็พยายามอยู่นะ ตอนเพลย์ออฟผมตีลูกได้ดีมาก แชมป์ครั้งนี้พิเศษสำหรับผมมาก เพราะที่ผ่านมาเล่นกอล์ฟได้ไม่ดีเท่าที่ควร ได้พักไปสองสามเดือน แล้วก็ซ้อมหนักมาทั้งสัปดาห์ ผมบินไปหา แกรนท์ ฟิลด์ โค้ชของผม และเราก็ใช้เวลาทั้งวันเพื่อพยายามดึงผมกลับมาสู่ทางเดิม ถึงแม้จะไม่ได้เล่นดีที่สุด แต่ผมพัตต์ได้ดีมากในช่วงต้นของการแข่งขัน และขอมอบแชมป์นี้ให้กับพ่อของผมที่เสียไปเมื่อสองปีก่อน”
ขณะที่สามโปรไทยจบดีสุดที่อันดับ 3 ร่วม โดย โปรไช้-ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ผู้นำรอบสอง หวดเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 68 ส่วน โปรเพชร-สดมภ์ แก้วกาญจนา และภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ เก็บได้คนละ 1 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวมสี่วันเท่ากันที่คนละ 11 อันเดอร์พาร์ 269 พลาดโอกาสเพลย์ออฟเพียงสโตรคเดียว รับเงินรางวัลไปคนละ 86,360 เหรียญสหรัฐ หรือราว 2.7 ล้านบาท
ทางด้านสุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เจ้าของสี่แชมป์เอเชียน ทัวร์ ทำ 1 อันเดอร์พาร์ 69 ตามมาที่อันดับ 8 ร่วมด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 271 รับเงินรางวัล 43,333 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 1.4 ล้านบาท ส่วนสาริศ สุวรรณรัตน์ ตีเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 69 จบอันดับ 11 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 272 รับเงินรางวัล 28,755 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 920,160 บาท
ส่วนนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่นทำผลงานดังนี้ แดนไท บุญมา (68) และ ธนภัทร พิชัยกุล (71) สกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 273 อันดับ 19 ร่วม, ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (69), พรหม มีสวัสดิ์ (69) ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (70) และ รฐนน วรรณศรีจันทร์ (71) สกอร์รวมเท่ากันที่ 5 อันเดอร์พาร์ 275 อันดับ 33 ร่วม, อติรุจ วินัยเจริญชัย (71) และฉ่างไท้ สุดโสม (74) สกอร์รวมคนละ 4 อันเดอร์พาร์ 276 อันดับ 44 ร่วม
สำหรับกอล์ฟเอเชียน ทัวร์ รายการต่อไปเป็นการแข่งขัน เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท โดยโปรฟลุ้ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ จะลงป้องกันแชมป์ที่สนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้