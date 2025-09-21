“รฐนน” รั้งรองแชมป์ หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ฯ “ฮิกะ” คว้าชัยสองรายการติด

รฐนน วรรณศรีจันทร์ เร่งเครื่องรอบสุดท้ายจบด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 273 พุ่งขึ้นมารั้งอันดับสองร่วมในการแข่งขัน “หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามหลิงกั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่ คาซูกิ ฮิกะ นักกอล์ฟชาวญี่ปุ่น โชว์ฟอร์มแกร่งจบสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 271 คว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นรายการที่สองติดต่อกัน
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 11 ของฤดูกาล 2025 รายการ “หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายนที่ผ่านมา ณ สนามหลิงกั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,108 หลา พาร์ 72 ประเทศไต้หวัน โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัว 19 คน
ปิดฉากการชิงชัย โปรฟลุ้ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ เร่งเครื่องหวดรอบสุดท้ายเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว รวมสี่วันมี 15 อันเดอร์พาร์ 273 พุ่งขึ้นจากอันดับ 10 มาจบรองแชมป์ร่วมกับ เหว่ย-ซวน หวัง โปรกอล์ฟเจ้าถิ่น ที่หวดอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 และ ชาร์ลส์ พอร์เตอร์ ผู้นำรอบสองและสามชาวอเมริกัน ที่เก็บได้เพียง 1 อันเดอร์พาร์ 71 รับเงินรางวัลไปคนละ 74,333 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.3 ล้านบาท
รฐนน ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามผู้นำ 5 สโตรค เผยหลังขึ้นมาจบที่สองร่วมว่า “วันนี้เล่นได้สมบูรณ์แบบและผมโชคดีมาก ผมตีลูกไปตกทางรถกอล์ฟที่หลุม 7 แล้วหลุม 8 ตีไปโดนต้นไม้ แต่ก็แก้กลับมาแฟร์เวย์ได้ทั้งสองหลุม รอบเก้าหลุมหลัง ผมพยายามตีให้ได้สัก 5 อันเดอร์ เพื่อโอกาสลุ้นกับผู้นำ แต่ได้มา 2 อันเดอร์ ก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้ว”
ขณะที่ชัยชนะเป็นของ คาซูกิ ฮิกะ นักกอล์ฟชาวญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์ ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โชว์ฟอร์มเก่งหวด 4 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 271 แซงคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นรายการที่สองในสองสัปดาห์ติดต่อกัน รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท พร้อมขยับขึ้นนำในตารางคะแนนสะสมออร์เดอร์ออฟเมอริตของเอเชียน ทัวร์ ล่าสุด
ฮิกะ เผยหลังคว้าแชมป์สองรายการในสองสัปดาห์ว่า “เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ ตั้งแต่ต้นฤดูกาลฟอร์มการเล่นของผมก็ดีมาก ผมเคยลุ้นแชมป์มาหลายครั้ง ผมพัตต์ดีขึ้น และไม่มีความเครียดจากทีช็อต นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมชนะได้ ส่วนเกมวันนี้ผมแค่ต้องอดทน อย่าตีบุกตอนทีช็อต และการที่ผมขึ้นเป็นผู้นำออร์เดอร์ออฟเมอริต ก็ยังไม่อยากคิดอะไรมาก เพราะเพิ่งกลางฤดูกาลและยังเหลืออีกหลายรายการ ก็จะพยายามรักษาการเล่นให้เหมือนที่ผมทำมาจนถึงตอนนี้”
ทางด้าน โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย อดีตแชมป์ปีที่แล้ว ตีมา 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 275 รั้งอันดับ 7 ร่วม รับเงินรางวัล 23,375 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 748,000 บาท โดยมี โปรนาย-ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม ทำอีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 ตามมาที่อันดับ 12 ด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 276 รับเงินรางวัล 17,450 เหรียญสหรัฐ หรือราว 558,000 บาท
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (72) สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 278 อันดับ 15 ร่วม, ธาวิท พลไทย (69) สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 279 อันดับ 18 ร่วม, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (71) และ เศรษฐี ประคองเวช (71) สกอร์รวมคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 280 อันดับ 20 ร่วม, ฉ่างไท้ สุดโสม (69), แดนไท บุญมา (70) และ วิชญภัทร สินสร้าง (73) สกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 281 อันดับ 24 ร่วม
สำหรับรายการต่อไปของเอเชียน ทัวร์ ยังคงแข่งขันที่ประเทศไต้หวันกับรายการ เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สนามไต้หวัน กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายนนี้