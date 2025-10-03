ลูกชายอดีตนักเตะทีมชาติไทย เซ็นร่วมทีม "เอฟซี โซล" รุ่น 18 ปี ลุ้นตามรอย "ปิยะพงษ์"

ภาสวัฒน์ วงศ์ษา ลูกชายของอดีตนักเตะทีมชาติไทย อย่าง ภานุพงษ์ วงศ์ษา ได้รับการเซ็นสัญญาร่วมทีมเอฟซี โซล รุ่น U-18 เป็นที่เรียบร้อย
ปัจจุบัน "วอร์มอัพ" เดินทางไปเรียนฟุตบอลอยู่ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนที่เจ้าตัวจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญเมื่อได้รับสัญญาจากทีม เอฟซี โซล รุ่น U-18 อย่างเป็นทางการ
ตอนนี้ ภาสวัฒน์ วงศ์ษา ในวัย 15 ปี กำลังศึกษา และเล่นฟุตบอลอยู่กับ ม็อกดง มิดเดิล สคูล โรงเรียนฟุตบอลระดับต้นๆ ของเกาหลีใต้ โดยเจ้าตัวได้รับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลแดนกิมจิ ในการลงเล่นลีกเยาวชนไปแล้วก่อนหน้านี้
ลูกชายของ "เจ้าใหม่" ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่เดินทางมาเล่นฟุตบอลทีมเกาหลีใต้ ช่วยต้นสังกัดคว้าแชมป์ในรุ่น 15 ปี ด้วยผลงาน 5 ประตู 11 แอสซิสต์ จาก 6 นัดที่ลงสนาม
ทั้งนี้หาก "วอร์มอัพ" สามารถจรดปากกาเซ็นสัญญากับทีมชุดใหญ่ของ เอฟซี โซล ได้ในอนาคต ก็จะได้ตามรอย "เดอะ ตุ๊ก" ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตหัวหอกระดับตำนานทีมชาติไทย ที่เคยไปเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ ครั้งที่ยังใช้ชื่อว่า ลักกี้ โกลด์สตาร์