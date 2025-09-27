"เข้นข้น" เฉือนคว้าแชมป์ปิดฤดูกาลไทยพีจีเอฯ ที่ขอนแก่น

เข้มข้น ลิมพะสุต เก็บรอบสุดท้ายได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จบด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 272 คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที ขอนแก่น แชมเปียนชิพ 2025 ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ อมรินทร์ กรัยวิเชียร เพียงสโตรคเดียว
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ รายการ สิงห์-เอสเอที ขอนแก่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ปิดฤดูกาล 2025 ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายนที่ผ่านมา ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,448 หลา พาร์ 72 จ.ขอนแก่น ปรากฎว่า โปรเคเค-เข้มข้น ลิมพะสุต นักกอล์ฟวัย 29 ปีจากกรุงเทพฯ หวดได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จาก 3 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รวมสี่วันมี 16 อันเดอร์พาร์ 272 เฉือนหนึ่งสโตรคคว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการที่สองให้กับตัวเอง พร้อมรับเงินรางวัล 480,000 บาท
เข้มข้น นักกอล์ฟจากคอร์นเฟอร์รี่ ทัวร์ เผยหลังคว้าแชมป์ปิดฤดูกาลไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ 2025 ว่า “ตีมาทั้งวันก็รู้สึกว่านิ่ง พอเข้าสามหลุมสุดท้ายรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันที แต่หลังจากอัพแอนด์ดาวน์ที่หลุม 17 ลงไปก็ทำให้มั่นใจในการเล่นที่หลุม 18 จริง ๆ วันนี้ไดร์ฟดีมาก ตีแฟร์เวย์เยอะมาก ตีเหล็กไม่ค่อยดีทำให้ต้องมาพัตต์ระยะไกล แต่สัปดาห์นี้พัตต์ค่อนข้างดี สามารถทำเบอร์ดี้หรือเซฟพาร์ได้เยอะ เหมือนรักษาโมเมนตัมเอาไว้ได้”
ขณะที่ เรย์-อมรินทร์ กรัยวิเชียร แชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ที่กบินทร์บุรี วัย 28 ปี จากกรุงเทพฯ พลาดเบอร์ดี้พัตต์ระยะ 13 ฟุตที่หลุมสุดท้ายเพื่อไปเพลย์ออฟ จบ 18 หลุมเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 รั้งรองแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 273 พร้อมรับเงินรางวัล 270,000 บาท โดยมี วาริษ มั่นธรณ์ ตามมาที่อันดับสาม ด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 275 รับเงินรางวัลไป 176,000 บาท