“ภูพิรัฐ” แซงนำรอบสาม สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค “เข้มข้น” ตามสโตรคเดียว

ภูพิรัฐ กลิ่นเกสร เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 69 แซงขึ้นมานำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 205 หลังจบรอบสามศึกโคแซงชั่นระหว่างออลไทยแลนด์และไทยพีจีเอ ทัวร์ รายการ “สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2025” ที่สนามลำลูกกา คันทรี คลับ ระยะ 7,156 หลา พาร์ 71 จ.ปทุมธานี โดยมี เข้มข้น ลิมพะสุต โปรหนุ่มจากคอร์นเฟอร์รีทัวร์ไล่จี้สโตรคเดียว
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ร่วมกับไทยแลนด์พีจีเอทัวร์จัดการแข่งขัน สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคมนี้ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 บาท และเมื่อจบรอบสามปรากฎว่า ภูพิรัฐ กลิ่นเกสร ซึ่งกำลังลุ้นแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เก็บเพิ่มรอบสาม 2 อันเดอร์พาร์ 69 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ แซงขึ้นนำเดี่ยวที่สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 205 โดยมี เข้มข้น ลิมพะสุต ผู้นำร่วมรอบแรก ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 69 ไล่จี้สโตรคเดียวที่สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 206
ภูพิรัฐ กลิ่นเกสร นักกอล์ฟวัย 27 ปีจากนครปฐม ซึ่งทำโฮลอินวันที่หลุม 16 ในรอบแรก เผยหลังแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงว่า “รู้สึกดีใจเพราะว่าแอพโพรชค่อนข้างดี แน่นอนว่าตื่นเต้นอยู่แล้ว แต่จะพยายามรักษาแพลนการเล่นเดิม ตีเข้ากลางกรีนและรักษาการแอพโพรชของเราให้แน่นอน รักษาเกมแพลนให้ได้คือสำคัญที่สุดสำหรับผม”
ทางด้าน เข้มข้น ลิมพะสุต โปรหนุ่มจากคอร์นเฟอร์รีทัวร์ เจ้าของแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ที่วอเตอร์มิลล์ เมื่อปี 2023 กล่าวว่า “รอบสุดท้ายต้องพยายามหาเบอร์ดี้ให้ได้เร็ว ๆ สนามนี้ 5-6 หลุมแรกเป็นหลุมทำ หลังจากนั้นจะเริ่มยาก ถ้าเปิดไปได้ดีก็น่าจะเหมือนกดดันผู้นำได้บ้าง ส่วนเกมวันนี้ลูกสั้นช่วยชีวิตเลย เพราะว่าตีออนน้อยมาก น่าจะเกินสามหรือเกินสี่ไปแล้ว”
ขณะที่ สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน แชมป์ สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2025 และธัญพิสิษฐ์ ออมสิน รั้งอันดับสามร่วมด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 6 อันเดอร์พาร์ 207 โดยมี กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข รองแชมป์ สิงห์ พัทยา โอเพ่น 2025 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ ธัญพัฒน์ สุขเกิด ตามมาที่อันดับ 5 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 4 อันเดอร์พาร์ 209