ทัพฮอนด้า CBR Series ระเบิดความเร็ว! NEXZTER BRIC Superbike 2025 “ไฮเปค-กฤษฎา” นำทัพล่าแชมป์ สนาม 3

ทัพนักบิดฮอนด้าจาก 4 แซทเทิลไลต์ทีม พร้อมรถแข่งตระกูล CBR Series เตรียมลงดวลความเร็วในศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 3 สุดสัปดาห์นี้ หลังจาก 2 สนามแรกโชว์ฟอร์มร้อนแรง กวาดชัยชนะและครองโพเดียมต่อเนื่องพร้อมสร้างเกมการแข่งขันเข้มข้นให้แฟนความเร็วชาวไทย และยกระดับมาตรฐานทีมแข่งสู่เวทีมอเตอร์สปอร์ต
ผลงานเด่นจากสองสนามแรกอยู่ที่รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1) “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 บิด Honda CBR600RR จากทีม อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส ฮอนด้า ทีม คว้าชัย 2 สนามติดต่อกัน เก็บคะแนนเต็ม 50 คะแนน ขึ้นนำบนตารางสะสม ขณะที่ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 จากทีม อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส เตรียมท้าชิงแชมป์ในสนามที่ 3 ตามมาติดๆในอันดับที่ 2 ในตารางคะแนนสะสม การชิงชัยรุ่นนี้จึงเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของการแข่งขัน เป็นการต่อสู้กันระหว่างนักบิดดาวรุ่งฮอนด้า
ในรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1) ซึ่งถือเป็นคลาสใหญ่ที่สุดของการแข่งขัน รถแข่ง Honda CBR1000RR-R แสดงศักยภาพเหนือชั้น โดย “ซุป” อนุชา นาคเจริญศรี หมายเลข 10 นักบิดมากประสบการณ์จากทีม โปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบกดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม คว้าโพเดียมต่อเนื่องอยู่ในอันดับ 2 บนตารางคะแนนสะสม และ "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 สังกัดทีม อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ลงแข่งขันรุ่นใหญ่เป็นปีแรก แต่สามารถขึ้นเต็งคะแนนสะสมอันดับที่ 3
ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1) มีสองดาวรุ่งจากทีม โปร ฮอนด้า สิทธิพล ไออาร์ซี ดีไอดี ซีบี อาชิ กิตติ เรซซิ่ง ลงสนามด้วยรถแข่ง Honda CBR250RR ได้แก่ “เฟรม” ภูริทัต จันจาด หมายเลข 98 และ “ต้นกล้า” ภคภัคร พึ่งเจริญ หมายเลข 78 ทั้งคู่พัฒนาความเร็วและอันดับการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 3 จะดวลความเร็วกันระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2568 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH