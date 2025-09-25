"ลิเวอร์พูล" ปะทะพาเลซรอบ 4 คาราบาวฯ "นิวคาสเซิลฯ" ต้อนรับสเปอร์ส

ศึกคาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4 คลอดผลประกบคู่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน ปรากฏว่า ลิเวอร์พูล รองแชมป์เก่า ปะทะ คริสตัล พาเลซ แชมป์เอฟเอ คัพ ที่สนามแอนฟิลด์ ขณะที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แชมป์เก่า ต้อนรับ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
หมายเหตุ การแข่งขันรอบ 4 เตะวันที่ 28-29 ตุลาคม
ผลประกบคู่ศึกคาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4
อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตันฯ
กริมสบี ทาวน์ พบ เบรนท์ฟอร์ด
สวอนซี ซิตี พบ แมนฯ ซิตี
นิวคาสเซิลฯ พบ สเปอร์ส
เร็กซ์แฮม พบ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี
ลิเวอร์พูล พบ คริสตัล พาเลซ
วูล์ฟสฯ พบ เชลซี
วีคอมบ์ พบ ฟูแลม