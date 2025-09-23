8 ทีมสุดท้าย!! เผยแท็กติกก่อนดวลเดือดลุ้นตั๋วรอบชิงชนะเลิศ “เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” พร้อมฟาด 24 ก.ย.นี้

ฟิตก่อนฟาด เปิดทีเด็ดและแผนการเล่น 8 สิงห์ลูกหวายในศึก “เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” รอบ 8 ทีมสุดท้าย ลุ้นสุดมัน 24 ก.ย.นี้ ชมฟรีที่ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชมสดทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV / YouTube Ch7HD, TikTok Ch7HD Sports, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports
แฟนตะกร้อเตรียมเคาต์ดาวน์ความมัน เพราะอีกไม่กี่วันจะเปิดสนามดวลลีลาหน้าตาข่าย กับศึก เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย วันพุธที่ 24 กันยายนนี้ ที่ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ แต่ก่อนจะไปร่วมลุ้นและเชียร์ทีมโปรด ขอเช็กความพร้อม ความทุ่มเทและตั้งใจของเหล่านักกีฬา ผ่านบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของแต่ละทีม ที่ครั้งนี้เตรียมแก้เกมสู้เต็มกำลัง ว่าแต่ทีมไหนจะมีจุดอ่อน จุดแข็ง หรือทีเด็ดอะไร มาปล่อยของในรอบนี้กันบ้าง มาฟังทุกทีมเปิดใจกัน
เริ่มกันที่คู่แรก (คู่ P) แชมป์จากสาย A รร.กีฬาจังหวัดชลบุรี ที่เก็บชัยชนะมาแบบไร้พ่าย ส่งตัวชงอย่าง ”เจ้าเซฟกล่องสุ่ม” วัทธิกร สารโท มาข่มขวัญคู่แข่ง “ทีมเราตั้งใจกับรายการนี้มาก ๆ ครับ ทุกแต้มทุกแมตช์สำคัญ ต้องละเอียดและไม่ประมาท ถึงจะเคยเจอกับแต่ละทีมมาแล้ว แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ต้องเน้นทั้งเกมเสิร์ฟที่เด็ดขาด และเกมรับที่ดี เพื่อสร้างโอกาสในการขึ้นฟาดทำแต้ม ฉายา “เซฟกล่องสุ่ม” ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย ระวังอ่านทางไม่ถูกนะครับ”
ด้านทีมคู่แข่ง รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ที่คว้าตั๋วใบสุดท้ายมาแบบสุดลุ้น ยกหน้าที่เปิดใจให้กับตำแหน่งตัวทำ กิตติภูมิ พวงบุรี “เป็นเกมที่สนุกและตื่นเต้นสุด ๆ แม้จะมีผิดพลาดไปบ้าง แต่ทุกตำแหน่งช่วยกันเล่นทำให้พวกเรากลับมาได้ เรามีลูกเสิร์ฟที่หนักหน่วงหลากหลาย เกมเปิดค่อนข้างดี แต่การเจอทีมชลบุรีก็ไม่ใช่งานง่าย เราคงต้องเน้นเกมบล็อกไม่ให้โอเวอร์จนเกินไป ส่วนรูปเกมต่าง ๆ ก็วัดกันได้ในสนามครับ”
ตามมาติด ๆ กับคู่ที่ 2 (คู่ Q) ที่มีทีมตัวตึง รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมฟาด งานนี้ส่งกัปตันทีม วีรภัทร เทียมขุนทด ตัวชงมาดนิ่งมาเล่าถึงความประทับใจพร้อมปล่อยหมัดเด็ดของทีม “พวกเรารู้สึกดีใจกับฟอร์มการเล่นในรอบแรก เก็บชัยชนะมาแบบไร้พ่ายและไม่เสียเซ็ต ถึงทีมเราจะเป็นเป็นตัวเต็งแต่ไม่กดดัน เราเล่นตามที่ซ้อม และมั่นใจตัวผู้เล่นของทีม แต่ไม่ประมาทเพราะตะกร้อเป็นเกมเร็ว ทุกอย่างเกิดขึ้นได้กลางอากาศ เสิร์ฟแรง ชงเข้ม ฟาดหนัก รอรับได้เลยครับ”
ย้ายมาฟังแท็กติกของทีม รร.กีฬากรุงเทพมหานคร กันบ้าง งานนี้ได้ตัวทำอย่าง ปฏิภานต์ ปรีชา มาพร้อมความมั่นใจ เปิดใจถึงแผนการเล่นและจุดเด่นว่า “ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมให้ทีมเข้ารอบในนัดที่ผ่านมา ซึ่งทุกตำแหน่งมีความสำคัญ ทีมเราเน้นทีมเวิร์ก ช่วยกันเล่นและมองเกมทีละแต้ม การบ้านที่ต้องแก้คือเกมเปิด เพราะเปิดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เชื่อว่าเกมเสิร์ฟและตัวทำ ทีมเราก็ไม่เป็นรองใครครับ”
ไปกันต่อกับคู่ที่ 3 (คู่ R) ขุนศึกเมืองยุทธหัตถี รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ดีกรีแชมป์สาย D ไม่น้อยหน้า ส่งตัวเสิร์ฟเจ้าของฉายา “ไนท์สไนเปอร์” พศวัต สมตน มาแชร์ประสบการณ์การแข่งขัน “เป็นการแข่งขันที่สนุกมีหลายทีมที่เคยเจอกันแล้วแต่ก็มีบางทีมที่เจอกันครั้งแรก ฉะนั้นการศึกษาคู่แข่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในรอบต่อไปเราต้องซ่อมเกมรับให้รัดกุม ผมเองในฐานะตัวเสิร์ฟก็ไม่ประมาท ต้องเน้นให้หนักและคมจบเกมได้ดีที่สุด เพราะแข่งกัน 15 แต้ม ทุกอย่างเร็วมากครับ”
แน่นอนว่าคู่ต่อสู้คือ สิงห์ลูกหวายจาก รร.อัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี งานนี้ ยศภัทร ชัยภูธร ตัวชงจอมกระตุ้นของทีม แย้มถึงแผนการเล่นให้ฟังว่า “นอกจากทักษะและฝีเท้าที่เก่งครบเครื่อง หัวใจหลักของการเล่นคือการสร้างความมั่นใจ การปลุกกำลังใจ เพราะตะกร้อเป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม มาถึงรอบนี้ไม่ว่าเจอกับใครก็ไม่กลัวสู้ได้หมด ทุกทีมมีจุดแข็งจุดอ่อนด้วยกันทั้งนั้น แต่ถ้าหลุดมาถึงเกมตื๊อบอกเลยว่าเราก็เหนียวไม่แพ้ใครครับ”