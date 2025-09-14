แฟนลูกหวายห้ามพลาด! “เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” พร้อมระเบิดความมัน จันทร์ที่ 15 ก.ย.นี้ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ประเดิมความมันกลางอากาศ “ช่อง 7HD” เปิดศึก “เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” ออกสตาร์ทนัดแรก วันจันทร์ที่ 15 กันยายนนี้ ยิงสดทุกนัด ทางออนไลน์ Facebook : Ch7HD, Ch7HD Sports, TikTok : Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HD
ฟาดมันสะใจแน่นอน ช่อง 7HD จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศึก เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025 กีฬาชนิดที่ 3 ของ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาไทย โดยปีนี้ทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ได้เชิญ 16 ทีมโรงเรียนชั้นนำของการแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ทั่วประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา) เข้าร่วมแข่งขัน โดยใช้กติกาของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) แข่ง 15 คะแนน 2 ใน 3 เซต
หลังจากจับสลากแบ่งสาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก พัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี ธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และ นาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการละคร ช่อง 7HD ร่วมดำเนินการจับสลากแบ่งสาย พร้อมทั้งมอบเสื้อ Jacket MVP จาก Volt เป็นที่ระลึกแก่นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย โดยผลการจับสลากแบ่งสายออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 4 ทีม โดยทำการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ล่าสุดพร้อมเปิดสนามทำการแข่งขันรอบแรก ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2568 ที่ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เข้าชมฟรี!
โดยนัดแรก วันจันทร์ที่ 15 กันยายนนี้ เป็นการฟาดกันของ 12 ทีมแกร่ง 6 คู่ ดังนี้
สาย A คู่ที่ 1 รร.กีฬาจังหวัดชลบุรี พบกับ รร.บ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ
คู่ที่ 2 รร.กีฬากรุงเทพมหานคร พบกับ รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.พัทลุง
สาย B คู่ที่ 3 รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม พบกับ รร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
คู่ที่ 4 รร.พันดอนวิทยา จ.อุดรธานี พบกับ รร.กีฬาจังหวัดลำปาง
สาย C คู่ที่ 5 รร.ท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม พบกับ รร.อัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี
คู่ที่ 6 รร.กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พบกับ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
จากนั้นทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1-2 ของสาย ไปกันต่อกับ รอบ 8 ทีมสุดท้าย แข่งขันแบบน็อกเอาต์ ! แพ้คัดออก ในวันที่ 24 กันยายน 2568 จนได้ 4 ทีมแกร่งทะลุสู่ รอบรองชนะเลิศ โดยทำการแข่งขันในวันที่ 26 กันยายน เพื่อเฟ้นหาแชมป์ตัวจริง รอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับที่ 3 ในวันที่ 28 กันยายน 2568 ยิงสดจาก ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ให้แฟนลูกหวายได้ลุ้นและเชียร์มันจัดเต็ม
ทีมผู้บรรยายนำโดย แอดเตเต้-พัชร แอดม่อน-เพลงรบ แอดอาร์ต-สุริยะ แอดเอก-พรรษนพ แอดณัฐ-ณัฐวุฒิ ชวนแฟน ๆ ร่วมให้กำลังใจและร่วมเชียร์สดทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV โซเชียลมีเดีย YouTube Ch7HD, TikTok Ch7HD Sports, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน และตารางการถ่ายทอดสดได้ทาง https://www.ch7.com/champ7hd/sepaktakraw2025
แชมป์กีฬา 7HD สนามนี้มีแต่ตัวตึง ! นักกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม กองเชียร์เตรียมเสียงให้ดี ลุ้นสุดมันเชียร์ลั่นสนามเชียร์ทีมโปรดเฟ้นหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ที่จะคว้าชัยสูงสุดและครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษามากมาย
แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV