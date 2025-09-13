"เมียร์-มารินี" บิด Honda RC213V ทะลุ Q2 โมโตจีพี มิซาโน

“โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 ดาวบิดสเปนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ควงคู่ “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ทีมเมทชาวอิตาเลียน ผ่านเข้าสู่รอบ Q2 ได้โดยตรงในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 16 รายการ ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา
สุดสัปดาห์นี้ 2 นักบิดจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้รับการอัพเกรดชิ้นส่วน "หางหลังใหม่" และ "ท่อไอเสียใหม่" ซึ่งส่งผลดีต่อการทำความเร็วอย่างชัดเจน ผลซ้อมวันแรกปรากฏว่า เมียร์ รั้งอันดับ 6 โดยมี มารินี ทีมเมทรั้งอันดับ 7 ผ่านเข้าสู่ Q2 ได้ทั้งคู่
ขณะที่ “โยฮันน์ ซาร์โก“ หมายเลข 5 นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบวันแรกในอันดับ 11 หลุดท็อปเท็นอย่างเฉียดฉิว ส่วน "ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดไทยจาก สังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ เน้นการทำงานหนักเพื่อปรับตัวกับการขี่รถแข่ง โมโตจีพี ครั้งแรกใน มิซาโน รั้งอันดับ 23
นักบิดขวัญใจชาวไทยกล่าวว่า "วันนี้ถือว่าค่อนข้างแปลกครับ เป็นครั้งแรกที่ผมขี่รถแข่ง โมโตจีพี ที่ มิซาโน ไลน์ในการเข้าโค้งและความเร็วของสนามนี้ มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง และจังหวะการขับขี่ก็น่าประทับใจมาก เราเน้นไปที่การเซ็ตอัพเบื้องต้น และช่วงบ่ายเราสามารถปรับปรุงบางสิ่งได้ ผมทำผิดพลาดเล็กน้อยและยังไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่เราจะเดินหน้าทำงานต่อพรุ่งนี้"
สำหรับ ศึก ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ จะจับเวลารอบควอลิฟายและสปรินต์เรซ ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายนนี้ โดยจะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH