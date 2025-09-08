“มารินี” ควบ Honda RC213V สุดมันส์! จบท็อป 8 โมโตจีพี เก็บแต้มต่อเนื่อง “ก้อง-สมเกียรติ” ฮึดสู้สุดตัว บิดไล่คว้าอันดับ 16 เกือบมีแต้มที่บาร์เซโลน่า
“ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี เดินหน้าพารถแข่ง Honda RC213V ซิวท็อป 8 เก็บแต้มให้ทีมอย่างต่อเนื่อง ขณะ “ก้อง-สมเกียรติ” ต่อสู้สุดความสามารถ ออกตัวกริด 24 ฝืนเจ็บคัมแบ็กคว้าอันดับ 16 กับการลงสนามครั้งแรกรอบ 2 เดือนที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 15 รายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา
เรซนี้แข่งกันทั้งสิ้น 24 รอบสนาม โดย มารินี ที่เริ่มเกมจากกริดที่ 10 ไล่บี้อย่างสุดมันส์ในกลุ่มกลาง ก่อนจะบิดเข้าป้ายในอันดับ 8 ตามหลังผู้ชนะ 16.372 วินาที คว้า 8 คะแนน มาครองได้สำเร็จ ส่วน “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 ทีมเมทชาวสแปนิชคว้าอันดับ 12 ตามหลัง 20.159 วินาที เก็บมาได้ 4 คะแนน
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดชาวไทยเริ่มเกมจากกริดที่ 24 ต่อสู้ในเรซอย่างเข้มข้น ภายใต้อาการบาดเจ็บที่เข่าขวาซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 16 ตามหลังผู้ชนะ 37.393 วินาที ส่วนทีมเมทจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสอย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 ไม่จบการแข่งขัน ด้าน “อเลช เอสปาร์กาโร” หมายเลข 41 นักบิดทดสอบของ HRC เข้าเส้นชัยอันดับ 17
"ก้อง" สมเกียรติ เผยหลังจบเรซว่า “ผมแฮปปี้กับเรซในวันนี้ เราสามารถบริหารสถานการณ์ได้ดีและมีความเร็วที่แข็งแกร่งขึ้น โดยรวมแล้วค่อนข้างพอใจกับการปรับปรุงที่ทำได้ สภาพร่างกายของผมดีขึ้นเมื่อเทียบกับ สปรินต์ เรซ ตอนนี้ผมเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย เพื่อให้พร้อมเต็มร้อยสำหรับ มิซาโน”
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายนนี้ ที่ มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี ในรายการ ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์
