“ซาร์โก-มารินี” ควบ Honda RC213V ตีตั๋ว Q2 คาตาลันจีพี “ก้อง-สมเกียรติ” ฝืนเจ็บประเดิมสนามรอบ 2 เดือนที่ บาร์เซโลน่า

“โยฮันน์ ซาร์โก“ หมายเลข 5 จอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ควงคู่ ”ลูก้า มารินี“ หมายเลข 10 นักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ตีตั๋วเข้าสู่ Q2 ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 15 คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ขณะที่ “ก้อง-สมเกียรติ” นักบิดชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ คัมแบ็กฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บลงสนามครั้งแรกในรอบ 2 เดือน จากการซ้อมวันแรก ที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา
การซ้อมรอบแบ่งกลุ่ม (PR) ปรากฏว่า ซาร์โก ทำผลงานยอดเยี่ยมรั้งอันดับ 8 ส่วน มารินี รั้งอันดับ 9 โดยทั้งคู่สามารถผ่านเข้าสู่การควอลิฟายรอบ Q2 ได้แบบอัตโนมัติ
ขณะที่ ”โจอัน เมียร์“ หมายเลข 36 นักบิดสแปนิชจบวันแรกด้วยอันดับ 13 ด้าน ”อเลช เอสปาร์กาโร“ หมายเลข 41 นักบิดทดสอบชาวสแปนิชของ เอชอาร์ซี ลงแข่งด้วยสิทธิ์ไวล์ดการ์ดรั้งอันดับ 20
ส่วน “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 ลงบิดในศึก โมโตจีพี ครั้งแรกในรอบกว่า 2 เดือน โดยฝืนอาการบาดเจ็บจบวันแรกในอันดับ 24
ทั้งนี้ ศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ จะจับเวลารอบควอลิฟายและดวลความเร็วรอบ “สปรินต์ เรซ” ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายนนี้ ก่อนจะแข่งขัน “เมนเรซ” ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH