ลิเวอร์พูลเปิดตัว "อิซัก" เบอร์ 9 คนใหม่ เซ็นสัญญา 6 ปี

ลิเวอร์พูล แชมป์เก่า พรีเมียร์ ลีก ลงทุนรวมเกือบ 450 ล้านปอนด์ (มากกว่า 19,600 ล้านบาท) ตลาดซัมเมอร์นี้ หลังยืนยันการซื้อ-ขาย อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้า นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ค่าตัว 125 ล้านปอนด์ (ประมาณ 5,460 ล้านบาท) อย่างเป็นทางการ คืนวันจันทร์ที่ 1 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น
อิซัก เจ้าของเสื้อ "หงส์แดง" หมายเลข 9 คนใหม่ กล่าว "มันเป็นการเดินทางอันยาวนานกว่าจะมาถึงจุดนี้ แต่ผมมีความสุขอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจและรอคอยอย่างจดจ่อ"
ดาวยิงวัย 25 ปี มาถึงย่านเมอร์ซีย์ไซด์ ช่วงสายวันจันทร์ (1 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านการตรวจร่างกาย 2 ขั้นตอน แล้วถ่ายภาพที่แอ็กซา เทรนนิง เซ็นเตอร์ ก่อนออกจากสโมสร ช่วงบ่ายแก่ๆ ขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าสู่กรุงสต็อกโฮล์ม เวลา 18.30 น. เข้าแคมป์ทีมชาติสวีเดน
อดีตนักเตะ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ และ รีล โซเซียดัด เซ็นสัญญา 6 ปี สิ้นสุดปี 2031 กลายเป็นนักเตะแพงสุดของเกาะอังกฤษ แทน ฟลอเรียน เวียร์ตซ เพื่อนร่วมทีม ค่าตัว 116 ล้านปอนด์ (มากกว่า 5,063 ล้านบาท)
อิซัก พิสูจน์ฝีเท้าจนกลายเป็นดาวยิงระดับท็อปคนหนึ่งของลีก ตลอด 3 ซีซันที่เซนต์ เจมส์ ปาร์ก ยิง 62 ประตู จาก 109 เกม รวม 54 ประตู จาก 86 เกมลีก และ 23 ประตู ฤดูกาล 2024/25 รั้งอันดับ 2 ดาวซัลโวสูงสุดรองจาก โมฮาเหม็ด ซาลาห์