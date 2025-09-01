"โซบอสซ์ไล" ซัดฟรีคิกงามหยด "ลิเวอร์พูล" เฉือนอาร์เซนอล เก็บชัย 3 เกมรวด

"หงส์แดง" ลิเวอร์พูล แชมป์เก่า กลายเป็นทีมเดียวที่เก็บชัย 3 เกมรวด ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ 2025/26 หลังเอาชนะ "ปืนใหญ่" อาร์เซนอล หวุดหวิด 1-0 ที่สนามแอนฟิลด์ คืนวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม
ทีมเยือน เจอข่าวร้ายแค่ 4 นาที วิลเลียม ซาลิบา เซ็นเตอร์ฮาล์ฟตัวเก่ง บาดเจ็บ ต้องเปลี่ยน คริสเตียน มอสเควรา ลงเล่นแทน จากนั้นต่างฝ่ายต่างเล่นแบบระมัดระวัง โดย รองแชมป์เก่า เข้ามาป้วนเปี้ยนพื้นที่อันตรายมากกว่า หมดครึ่งแรกเสมอกัน 0-0
เริ่มครึ่งหลังสาวก "เดอะ ค็อป" เฮเก้อนาที 60 ฮูโก เอกิติเก ชาร์จจ่อๆ ตุงตาข่าย แต่ผู้กำกับเส้นยกธง โคดี กักโป ซึ่งตามซ้ำลูกยิงของ ฟลอเรียน เวียร์ตซ ล้ำหน้า อย่างไรก็ตาม นาที 83 โดมินิก โซบอสซ์ไล ปั่นฟรีคิกด้วยขวา บอลโค้งเสียบมุมสุดสวย ขึ้นนำ 1-0
ทีมของ มิเกล อาร์เตตา ครองบอลบุกต่อเนื่อง ขาดเพียงโอกาสเงื้อเท้ายิงแบบจะแจ้ง จบเกม ลิเวอร์พูล เก็บเพิ่มเป็น 9 แต้ม จาก 3 นัด ขึ้นนำจ่าฝูง ขณะที่ อาร์เซนอล มี 6 แต้ม เท่าเดิม
รายชื่อ 11 ตัวจริง
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสสัน เบ็คเกอร์, เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ก, อิบราฮิมา โคนาเต, มิลอส เคอร์เคซ, โดมินิก โซบอสซ์ไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนเบิร์ค, ฮูโก เอกิติเก, โคดี กักโป, โมฮาเหม็ด ซาลาห์
อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด รายา, กาเบรียล มากัลเญส, วิลเลียม ซาลิบา, ริคคาร์โด คาลาฟิโอรี, ยูร์เรียน ทิมเบอร์, มาร์ติน ซูบีเมนดี, เดแคลน ไรซ์, มิเกล เมริโน, วิกเตอร์ โยเคเรส, กาเบรียล มาร์ติเนลลี, โนนี มาดูเอเก