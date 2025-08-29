สาวไทยพ่ายญี่ปุ่นหยุดรอบ 16 ทีมวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยวันที่ 29 ส.ค.เป็นการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย โดย ไทย อันดับ 18 ของโลก ลงสนามพบกับ ญี่ปุ่น อันดับ 5 ของโลก สำหรับการพบกัน 5 ครั้งหลังสุดเป็นทางสาวซากุระเอาชนะไปได้หมด
เกมนี้ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตะเกรียงไกร ยังยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลัก ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ชัชชุอร โมกศรี, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และ ปิยนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ
ในเซตแรกสาวไทยฉวยโอกาสเล่นเร็ว ญี่ปุ่นตั้งหลักไม่ทันทำให้ไทยออกนำไปก่อน แต่เมื่อญี่ปุ่นตั้งหลักได้ ก็ไล่ทำแต้มขึ้นมาจนพลิกนำ 8-7 จากนั้นก็เป็นสาวซามูไรที่คุมเกมไว้ได้ จน “โค้ชอ๊อด” ต้องส่ง หัตถยา , ธนัชชา และ ณัฏฐณิชา ลงมาแก้เกม ทำให้ไทยไล่มาเป็น 18-21 แต่ก็ไม่ทันจบเซตแรกญี่ปุ่นชนะ 25-20 ขึ้นนำ 1-0 เซต
เซตสองทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีผลัดกันทำแต้ม แต่ญี่ปุ่นยังดูเหนือกว่าเล็กน้อยนำอยู่ 16-14 จากนั้น ไทยก็มีลูกฮึดสู้พยายามไล่แต้มขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันแพ้ไป 23-25 ทำให้ไทยตามหลัง 0-2 เซต ขณะที่เซตสามไทยปรับเปลี่ยนผู้เล่นและเล่นอย่างระมัดระวังค่อยๆทำแต้มจนนำ 11-8 แต่สุดท้ายก็รักษาระยะห่างไม่ได้โดนญี่ปุ่นเร่งเครื่องเอาชนะไป 25-23 ส่งผลให้ญี่ปุ่นชนะไป 3 เซตรวด 25-20 ,25-23, 25-23 เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปพบกับ เนเธอร์แลนด์