อินดอร์ฯหัวหมากพร้อมแล้วในการเป็นเมนหลักของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความพร้อมของสนามอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก ที่จะเป็นสังเวียนหลักในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ในรอบแรกของกลุ่มเอ กับ กลุ่มเอช ไปจนถึงรอบน็อคเอ้าท์, รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ
ดร.ก้องศักด กล่าวว่า อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก มีความพร้อมแล้วในการเป็นสังเวียนหลักในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025 มีทั้งระบบความปลอดภัย แสง สี เสียง เพื่อรองรับแฟนๆหลายพันคนที่จะเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทย
แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่องการจราจร ที่ภายนอกยังมีการก่อสร้าง ปรับจพื้นที่ของกทม. ซึ่งตนก็ต้องขออภัยล่วงหน้าหากเกิดปัญหาการจราจร
ส่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้น ทางท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี , ท่านสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งตน ก็ให้กำลังใจตลอดอยู่แล้ว และในเรื่องกำลังใจถ้าพี่น้องึนไทยช่วยกันส่งกำลังใจก็จะถึงพวกนักกีฬาแน่นอน
อยากให้ทุกคนมองว่ากีฬามีแพ้มีชนะ ตอนนี้เราโชคดีที่มีนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นและมีศักยภาพที่พัฒนาต่อได้ ซึ่ง “โค้ชอ๊อด” ก็มีความตั้งใจที่จะสร้างทีมชาติไทยชุดใหม่ขึ้นมา เราอาจจะเห็นว่านักกีฬาไทยยังไม่ใช่จุดที่พีค แต่ตนเชื่อว่าจากประสบการณ์ในเวทีชิงแชมป์โลกจะเป็นประโยชน์ให้แก่หลายๆคน ก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจกันต่อไปเรื่องว่าอนาคตดีขึ้นแน่นอน