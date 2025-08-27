ปัญหาเรื้อรังที่ แมนฯยู / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
น่าแปลกใจที่ แมนฯยู ไม่สนคว้า จานลุยจิ ดอนนารุมม่า มาแก้ปัญหานายทวาร ทั้งที่เจ้าตัวก็ทอดสะพานอยากมาเฝ้าเสาเวที พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ช่วงซัมเมอร์นี้
ดอนนารุมม่า คือผู้รักษาประตูระดับท็อป ปีที่แล้วช่วย ปารีส แซงต์-แชร์กแมง คว้าแชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อีกทั้งเพิ่งอายุ 26 ปีใช้งานได้แบบยาวๆ
เปแอสเช แสดงจุดยืนชัดเจนพร้อมขาย ดอนนารุมม่า โดยมือกาวทีมชาติอิตาลีน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ราว 40 ล้านปอนด์ภายใต้สัญญาปีนี้เป็นปีสุดท้าย ทว่าเจ้าตัวต้องการค่าเหนื่อยไม่น้อย รายงานระบุว่าอยากได้เพิ่มขึ้นอีก 50 เปอร์เซนต์จากปัจจุบันที่รับอยู่ 210,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์
ขณะที่ แมนฯยู หลังออกสตาร์ท พรีเมียร์ ลีก ฤดูกาลใหม่ด้วยความพ่ายแพ้คาบ้านแก่ อาร์เซนอล 0-1 สปอตไลท์มุ่งเป้าไปที่ปัญหาเดิมๆ คือผู้รักษาประตูที่เกมนี้มีความผิดพลาดขึ้นของ อัลตาย บายินดีร์ ที่ได้เล่นเนื่องจากมือ 1 อันเดร โอนาน่า มีอาการบาดเจ็บ แต่ปีที่แล้วทั้งคู่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคือจุดบอดของทีม
แต่ปัญหาที่ แมนฯยู ไม่อาจเดินเครื่องควา ดอนนารุมม่า เนื่องจากไม่สามารถโละ 6 นักเตะที่ไม่อยู่ภายใต้แผนการทำทีมของ รูเบน อโมริม ออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้
ตอนนี้หาก แมนฯยู สามารถปล่อยนักเตะทั้ง 6 คนก็จะมีเงินจ่ายค่าตัวรวมถึงสามารถจ่ายค่าเหนื่อยมือกาวคนใหม่ที่อาจจะไม่ใช่ ดอนนารุมม่า ก็ตาม
สำหรับ 6 นักเตะที่กินพื้นที่ค่าเหนื่อยของ แมนฯยู ตอนนี้ประกอบไปด้วย จาดอน ซานโช 250,000 ปอนด์, อันเดร โอนาน่า 120,000 ปอนด์, อันโทนี 105,000 ปอนด์, ราสมุส ฮอยลุนด์ 85,000 ปอนด์, ไทเรลล์ มาลาเซีย 75,000 ปอนด์และ อเลฮานโดร การ์นาโช 50,000 ปอนด์
ดังนั้นถือเป็นปัญหาที่ อโมริม ต้องสะสางเป็นการด่วนก่อนตลาดปิดทำการ เนื่องจากอาจทำให้การทุ่มซื้อแนวรุกอย่าง มาเทอุส คุนย่า, ไบรอัน เอ็มเบอโม และ เบนจามิน เซสโก้ ไร้ประโยชน์ เพราะแนวรับต้องมาเสียประตูแบบน่าปวดหัวเหมือนเมื่อฤดูกาลที่แล้ว
ย้อนไปสมัยที่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน คุมทัพ ก็เคยมีปัญหาในการตามหาผู้รักษาประตูที่จะมาเป็นตัวแทนของ ปีเตอร์ ชไมเคิล ที่โบกมืออำลาไปเมื่อปี 1999
ลองผิดลองถูกซื้อผิดพลาดหลายต่อหลายคนก่อนที่จะมาลงเอยในรายของ เอ็ดวิน ฟาน เดอร์ ซาร์ ที่ดึงมาจาก ฟูแล่ม ในปี 2005 ก่อนที่จะมาได้ตัว ดาบิด เด เคอา ในปี 2011 จาก แอตเลติโก มาดริด
เด เคอา ปักหลักเฝ้าเสาถิ่น โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด 12 ฤดูกาลเต็มๆ ก่อนถูกปล่อยฟรีในปี 2023 ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมว่างงานหนึ่งปีเต็มๆ ก่อนที่จะร่วมทัพ ฟิออเรนติน่า
เล่นให้ ฟิออเรนติน่า ฤดูกาล 2024–25 ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมพาทีมจบอันดับ 6 กัลโช เซเรีย อา อิตาลี พร้อมกระแสเรียกร้องให้ แมนฯยู ดึง เด เคอา กลับคืนถิ่นอีกครั้งด้วยวัย 34 ปีหากบอร์ดบริหารไม่คิดที่จะซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่อย่าง ดอนนารุมม่า หรือคนอื่นเข้ามา
เดาใจ อโมริม คงจะไม่คิดดึง เด เคอา กลับมา ขณะที่ข่าวของ ดอนนารุมม่า ก็เงียบไปพักใหญ่ๆ แล้ว ส่วนอีกคนที่ แมนฯยู มีข่าวคือ เอมิเลียโน มาร์ติเนซ วัย 32 ปีของ แอสตัน วิลล่า
งงจริงๆ ปัญหาความผิดพลาดของ โอนาน่า กับ บายินดีร์ เรื้อรังมาตั้งแต่ปีที่แล้ว อโมริม ก็ไม่เร่งแก้ไขในช่วงที่เวลาเหลือเฟือ ตอนนี้ตลาดซัมเมอร์เหลือเวลาอีกราว 10 วันเท่านั้นจะปิดทำการดูทรงแล้วไม่น่าจะได้มือกาวคนใหม่เข้ามาอย่างแน่นอน