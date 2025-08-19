ระวัง 200 ล้านปอนด์จะสูญเปล่า / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 เตรียมออกสตาร์ทนัดแรกระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคมนี้ แน่นอนว่าเสิร์ฟบิ๊กแมตช์แต่หัววันสปอตไลท์ทุกดวงจับจ้องไปยังวันที่ 17 สิงหาคม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเปิดรัง โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด รับมือ อาร์เซนอล
ถือเป็นปีที่แฟนบอล แมนฯยู น่าจะมีความหวัง หลังจากฤดูกาลที่แล้วร่วงสู่อันดับตกต่ำที่สุดในรอบครึ่งศตวรรษของลีกสูงสุดคือจบที่ 15 ซัมเมอร์นี้ รูเบน อโมริม กุนซือชาวโปรตุเกส ที่จะได้แสดงฝีมือแบบเต็มๆ ฤดูกาลเป็นครั้งแรก ซึ่งก็จะได้วัดผลงานกันไปเลย จึงเสริมทัพแบบเต็มพิกัดถึง 4 คน
ไล่ตั้งแต่ ดิเอโก้ เลออน แบ็กซ้ายชาวปารากวัยวัย 18 ปี ที่ตกลงคว้าตัวกันล่วงหน้ากก่อนมาสมทบในช่วงซัมเมอร์นี้ ตามด้วย 2 แนวรุกมาเธอุส คุนญ่า, ไบรอัน เอ็มเบอโม่ และล่าสุดกองหน้า เบนจามิน เซสโก้ รวมแล้วทีมจ่ายไปราวๆ 200 ล้านปอนด์เลยทีเดียว
แน่นอนหลังจากนัดชิง ยูโรป้า ลีก แมนฯยู แพ้ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 0-1 วืดตั๋วทางลัดไปเตะ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แล้วตอนนั้นบอกว่าซัมเมอร์นี้ทีมจะซื้อ 3 แนวรุก คุนญ่า, เอ็มเบอโม่ และ เซสโก้ ก็คงไม่มีใครชื่อว่าจะเป็นไปได้
แนวทุกป้ายแดงทั้ง 3 คนของ แมนฯยู ถือว่าโปรไฟล์ใช้ได้เลย จากนี้ก็ลุ้นแค่ว่าจะปรับตัวเข้ากับทีมและระบบของ อโมริม ได้มากน้อยแค่ไหน คุนญ่า กับ เอ็มเบอโม่ ถือว่ามีประสบการณ์และผ่านเวที พรีเมียร์ ลีก มาแล้วอย่างช่ำชอง ขณะที่ เซสโก้ นั้นต้องลุ้นหน่อยตั้งแต่ว่าจะได้ออกสตาร์ทเกมกับ อาร์เซนอล เลยหรือไม่
ฤดูกาลที่แล้วที่จบอันดับ 15 แมนฯยู มีปัญหาเกมรุกอย่างชัดเจน 38 นัดยิงได้แค่ 44 ประตู ดังนั้นปีใหม่นี้ คุนญ่า, เอ็มเบอโม่ และ เซสโก้ 3 ประสานยิงรวมกันให้ได้สัก 40 ประตูก็ถือว่าน่าพอใจแล้ว
ขณะที่ต้องยอมรับความจริงที่ว่า แมนฯยู เสริมเยอะขนาดนี้ก็จริง แต่ศักยภาพยังไม่ถึงตำแหน่งแชมป์ยังยากที่จะไปแข่งกับ ลิเวอร์พูล, อาร์เซนอล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ เชลซี ไหนจะมีทีมที่เป็นตัวแปรอย่าง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด รวมถึง สเปอร์ส
เอาจริงๆ ปีหน้าจบท็อป 6 ก็ถือว่าหรูแล้ว แต่เชื่อว่าแฟน แมนฯยู หลายคนอาจจะหวังลึกๆ มากกว่านั้นคือท็อปโฟร์เพื่อไปเตะ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เอาจริงๆ ก็มีความเป็นไปได้ เพราะปีนี้ทีมไม่มีโปรแกรมเตะถ้วยยุโรปรายการใดเลย ดังนั้นตรงจุดนี้อาจจะได้เปรียบทีมอื่นๆ
ทว่า แมนฯยู เหมือนยังไม่ปิดงบประมาณเสริมทัพซัมเมอร์นี้ โดยมีข่าวว่าอยากได้ คาร์ลอส บาเลบา กองกลางตัวรับวัย 21 ปีของ ไบรท์ตัน เพื่อนร่วมทีมชาติแคเมอรูนของ อันเดร โอนาน่า กับ เอ็มเบอโม่ แต่ค่าตัวก็แพงเอาเรื่องว่ากันว่าอาจจะถึง 100 ล้านปอนด์เลยทีเดียว
ยังไม่แค่นั้นยังมีข่าวกับ จานลุยจิ ดอนนารุมม่า มือกาวทีมชาติอิตาลีวัย 26 ปีชุดแชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เมื่อปีที่แล้ว ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์อำลาเพื่อนๆ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง เรียบร้อยแล้ว โดยเหลือสัญญาปีเดียวคุยค่าเหนื่อยไม่ลงตัวและทีมพร้อมขายออกไป
แมนฯยู กับ เชลซี พัวพันอยากได้ ดอนนารุมม่า แต่ล่าสุดมี แมนฯซิตี้ เพิ่มเข้ามาอีกทีม ของดีราคาไม่แพงราวๆ 30-40 ล้านปอนด์แบบนี้แถมอายุยังน้อยเฝ้าเสาได้อีกยาวๆ กระนั้นก็ตามเจ้าตัวต้องการค่าเหนื่อยเพิ่ม 50 เปอร์เซนต์จากตอนนี้ที่รับอยู่ 210,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์กับ เปแอสเช
โอกาสมาเคาะประตูตรงหน้าแล้วอยากบอกให้ แมนฯยู รีบคว้า ดอนนารุมม่า มาเป็นมือ 1 เป็นการด่วน เพราะหากยังทนใช้ โอนาน่า ต่อไป ดีไม่ดีการทุ่มเงิน 200 ล้านปอนด์เสริม 3 ประสานแดนหน้าจะเปล่าประโยชน์ หากนายทวารยังเป็นคนเดิมที่พลาดง่ายๆ แบบปีที่แล้ว ยิงได้เท่าไหร่เกมรับก็เสียคืนเท่านั้นแบบนี้ไม่ไหวนะ