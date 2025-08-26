“ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร” ฮึดสู้! บิดคว้าท็อป 10 โมโตจีพีที่ฮังการี

“เอลดิอาโบล” ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ยอดนักบิดเฟรนช์จาก มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี คัมแบ็กยอดเยี่ยมคว้าท็อป 10 ในศึก โมโตจีพี 14 ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ บวกแต้มสำคัญให้ทีมจากสนามสุดหินอย่าง บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา
ศึก ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทัพนักบิดยามาฮ่า โดย กวาร์ตาราโร ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 6 เช่นเคย แต่ต้องรับโทษ “ลองแล็ป เพนัลตี้” จากโชคร้ายในรอบ สปรินต์เรซ
อย่างไรก็ดี กวาร์ตาราโร ที่แม้จะรูดลงถึงอันดับ 11 ช่วงออกตัวในรอบ “เมนเรซ” ทว่าเจ้าตัวต่อสู้อย่างสุดความสามารถ เข้ารับโทษ “ลองแล็ป เพนัลตี็” ในรอบที่ 3 ก่อนจะค่อย ๆ แซงคู่แข่งขึ้นมาคว้าอันดับ 10 ด้วยเวลา 42 นาที 53.154 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 15.473 วินาที
ส่วนทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง อเล็กซ์ รินส์ จบเรซอันดับ 13 ตามหลัง 22.861 วินาที ขณะที่ มิเกล โอลิเวียร่า นักบิดโปรตุกีสจาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี บิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 12 ตามหลัง 19.021 วินาที ด้านทีมเมทชาวออสเตรเลียนอย่าง แจ็ค มิลเลอร์ ไม่จบเรซ
ผ่านการแข่งขันทั้งสิ้น 14 สนาม กวาร์ตาราโร รั้งอันดับ 10 บนตารางคะแนนสะสม มีทั้งสิ้น 109 คะแนน ตามด้วย มิลเลอร์ ในอันดับ 17 มี 52 คะแนน และ รินส์ อันดับ 19 มี 45 คะแนน ตามด้วย โอลิเวียร่า อันดับ 23 มี 10 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนนี้ ในศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนนี้ ที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน
