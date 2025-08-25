xs
"บรูโน" รับหัวเสียผู้ตัดสินชน ไม่ใช่ข้ออ้างพลาดจุดโทษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรูโน เฟร์นันด์ส ยิงจุดโทษพลาด
บรูโน เฟร์นันด์ส กัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โยนบาปแก่ผู้ตัดสิน คริส คาวานาฟ เดินชนก่อนสังหารจุดโทษพลาด หลังเสมอ ฟูแลม 1-1 ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่สนามคราเวน ค็อตเทจ วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม

มิดฟิลด์โปรตุกีส ยอมรับรู้สึกหงุดหงิดเนื่องจาก คาวานาฟ ไม่กล่าวขอโทษหลังขัดจังหวะยิงจุดโทษ

อย่างไรก็ตาม บรูโน วัย 32 ปี ปฏิเสธเหตุการณ์นั้นไม่ใช่สาเหตุพลาดจุดโทษ

อดีตนักเตะ สปอร์ติง ลิสบอน กล่าว "ผมหัวเสีย เพราะกรรมการไม่ขอโทษ และเหตุการณ์นั้นรบกวนสมาธิของผม

"เหมิอนตัวยิงจุดโทษทุกคน คุณมีหน้าที่ของตัวเอง และมีสิ่งที่ต้องทำ เหตุการณ์นั้นไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับการพลาดจุดโทษ ผมแค่ยิงไม่ดี"
