"บรูโน" รับหัวเสียผู้ตัดสินชน ไม่ใช่ข้ออ้างพลาดจุดโทษ

บรูโน เฟร์นันด์ส กัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โยนบาปแก่ผู้ตัดสิน คริส คาวานาฟ เดินชนก่อนสังหารจุดโทษพลาด หลังเสมอ ฟูแลม 1-1 ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่สนามคราเวน ค็อตเทจ วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม
มิดฟิลด์โปรตุกีส ยอมรับรู้สึกหงุดหงิดเนื่องจาก คาวานาฟ ไม่กล่าวขอโทษหลังขัดจังหวะยิงจุดโทษ
อย่างไรก็ตาม บรูโน วัย 32 ปี ปฏิเสธเหตุการณ์นั้นไม่ใช่สาเหตุพลาดจุดโทษ
อดีตนักเตะ สปอร์ติง ลิสบอน กล่าว "ผมหัวเสีย เพราะกรรมการไม่ขอโทษ และเหตุการณ์นั้นรบกวนสมาธิของผม
"เหมิอนตัวยิงจุดโทษทุกคน คุณมีหน้าที่ของตัวเอง และมีสิ่งที่ต้องทำ เหตุการณ์นั้นไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับการพลาดจุดโทษ ผมแค่ยิงไม่ดี"