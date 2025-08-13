KONAMI เปิดตัวอัปเดตครั้งใหญ่ eFootball™ V5.0.0 พร้อมฟีเจอร์ใหม่และภาษาไทยเอาใจแฟนเกมชาวไทย!

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 บริษัท KONAMI Digital Entertainment Limited จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอัปเดตครั้งสำคัญของเกมฟุตบอลยอดนิยม eFootball™ V5.0.0 ซึ่งมาพร้อมกับการปรับปรุงและเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่สมจริงและสนุกยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่นทั่วโลก รวมถึงข่าวดีสำหรับแฟนเกมชาวไทยโดยเฉพาะ
จุนอิจิ ทายะ, General Producer ของเกม eFootball™, ได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจของเวอร์ชันใหม่นี้ โดยเฉพาะการปรับปรุงที่เน้นหนักในหลายด้าน:
* กราฟิกสมจริงบนมือถือ: ยกระดับภาพให้สวยงามและสมจริงยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เล่นบนแพลตฟอร์มมือถือได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้เคียงกับคอนโซล
* ระบบการเล่นเกมรับที่ดีขึ้น: ปรับปรุงกลไกการเล่นเกมรับให้มีความท้าทายและสมจริงกว่าเดิม
* ฟีเจอร์ใหม่ Link Up และ Treasure Link: โดย Link Up เป็นฟีเจอร์สำหรับผู้จัดการทีม ที่จะช่วยให้ผู้เล่นสองคนที่มีเงื่อนไขตรงกันสามารถประสานงานกันได้เป็นพิเศษ หรือเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการเล่นเกมที่เจาะจงได้ ส่วน Treasure Link เป็นระบบที่ให้ผู้เล่นได้รับรางวัลจากการเชื่อมต่อช่องสี่เหลี่ยมในแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงมุมคล้ายกับเกมบิงโก และยังสามารถแลกเปลี่ยนกับคู่ต่อสู้ได้ นอกจากนี้ Treasure Link แบบพิเศษยังสามารถได้รับจากอีเวนต์ออฟไลน์ที่กำลังจะจัดขึ้นอีกด้วย
* ปรับแต่งสนามได้อิสระ: ผู้เล่นสามารถตกแต่งสนามแข่งของตัวเองได้ตามใจชอบ สร้างสรรค์บรรยากาศการแข่งขันที่ไม่ซ้ำใคร
* ภาษาไทยในเกม: ข่าวดีที่สุดสำหรับแฟนเกมชาวไทย! KONAMI เพิ่ม ข้อความภาษาไทย เข้ามาในเกมเป็นครั้งแรก โดยจะเริ่มจากระบบมือถือในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนระบบอื่น ๆ ทั้ง PlayStation, Xbox และ Steam จะได้รับการอัปเดตตามมาในเดือนตุลาคม
Wนอกจากนี้ ทายะ ยังได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัท Plan B เพื่อยกระดับการแข่งขัน eFootball™ ในประเทศไทยให้เป็นสากลและเปิดโอกาสให้ผู้เล่นในประเทศได้เข้าร่วมมากขึ้น โดยผู้ชนะจากการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจาก KONAMI จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพในระดับโลก
เกม eFootball™ ได้จัดการแข่งขัน Esports ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2018 โดยใช้สโมสรฟุตบอลในไทยลีกมาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ซึ่งได้สร้างสีสันและกระตุ้นวงการอีสปอร์ตเกมฟุตบอลในประเทศมาโดยตลอด
สำหรับเกม eFootball™ เปิดให้เล่นฟรีแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม iOS, Android, PlayStation, Xbox และ Steam