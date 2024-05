"Yu-Gi-Oh! OCG Duel Monsters CREATION PACK 04" - เวอร์ชันภาษาอังกฤษ สำหรับเอเชีย พร้อมการ์ดให้สะสมกว่า 200 แบบ

Konami Digital Entertainment Limited (KONAMI) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หนึ่งในสินค้าซีรีส์ที่วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในชุดประกอบด้วยการ์ดที่มีพลังและความแข็งแกร่งจำนวนมาก สามารถใช้งานร่วมกับการ์ดใน Booster Pack ชุดถัดไป"Yu-Gi-Oh! OCG Duel Monsters LEGACY OF DESTRUCTION" มีการ์ดยอดนิยม และการ์ดที่มีประโยชน์ในการดูเอล พร้อมด้วยการ์ดในระดับความหายากที่จะสามารถได้รับเฉพาะจาก "+1 Bonus Pack" ซึ่งเป็นของที่มีจำนวนจำกัดสำหรับกล่องที่วางจำหน่ายในล็อตแรกเท่านั้น!!!"Yu-Gi-Oh! OCG Duel Monsters CREATION PACK 04" ที่วางจำหน่ายแล้วในตอนนี้ เป็นการ์ดที่จะช่วยให้เหล่าดูเอลลิสต์ที่เพิ่งเริ่มเล่นการ์ดเกม ปรับปรุงเด็คของพวกเขาให้แข็งแกร่งได้ง่ายขึ้น ในการ์ดประกอบไปด้วยธีมการ์ดมากมายเช่น "Silent Swordsman", "Silent Magician", "P.U.N.K.", "Metalfoes", "Fire King" และอื่นๆ ซึ่งเหมาะมากที่จะนำไปร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ เช่น "Yu-Gi-Oh! World Championship 2024 Asia Qualifier (WCQ)" หรือ "Yu-Gi-Oh! Challenger Cup 2024 - เวอร์ชันภาษาอังกฤษสำหรับเอเชีย -" ที่กำลังจัดขึ้นอยู่ในขณะนี้!โดยเวอร์ชันภาษาอังกฤษสำหรับเอเชียของ "Yu-Gi-Oh! OCG" ได้รับความนิยมจากแฟนๆ จำนวนมากในภูมิภาคเอเชีย มีการจัดคลาสสอน, การแข่งขัน และ Ranking Tournament ของเวอร์ชันภาษาอังกฤษสำหรับเอเชียโดยเฉพาะ จัดขึ้นที่ร้านค้า Official Tournament Store ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการได้สำหรับ Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME เป็นหนึ่งในเทรดดิ้งการ์ดเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมียอดขายการ์ดกว่า 25,000 ล้านใบ เป็นเกมที่ต้องสร้างกลยุทธ์ ที่ผู้เล่นจะต้องสร้างเด็คส่วนตัวขึ้นมาจากการ์ด ที่รวบรวมมาจาก Structure Deck และ Booster Pack ซึ่งผู้เล่นสองคนจะดูเอลกันโดยใช้การ์ดที่เป็นตัวแทนถึงมอนสเตอร์ทรงพลัง, มนตราเวทย์มนต์อันวิเศษ และกับดักที่น่าประหลาดใจ ดูเอลลิสต์ที่มีเด็คที่จัดเตรียมมาอย่างดี มีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์ที่เหนียวแน่น มีไหวพริบที่ดี และมีโชค จะเป็นผู้ชนะในเกม Yu-Gi-Oh! TCG นี้ Konami Digital Entertainment B.V. เป็นผู้ได้รับอนุญาตและถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับ Yu-Gi-Oh! TCG ในยุโรป, โอเชียเนีย,ตะวันออกกลาง และแอฟริกาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่Facebook ทางการของ Yu-Gi-Oh! Asia : https://www.facebook.com/OfficialYuGiOhAsia/ แอปทางการของ Yu-Gi-Oh! "Yu-Gi-Oh! NEURON" เพื่อค้นหาการ์ดและร้าน Official Tournament Store